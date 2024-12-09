Митрополиту Кульбергу вручили «Премию Рунета» за православный сериал

Лауреатом «Премии Рунета» в категории «Детский Рунет и семейные ценности» стал проект «Девочка и робот» — образовательный сериал для помощи преподавателям в школьном курсе «Основы православной культуры». Награду вручили митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению (Кульбергу).
«Меня и моих коллег сюда привели „Девочка и робот“… Вы знаете, как бывает сложно объяснить детям, объяснить какие-то правильные вещи, чтобы возникла коммуникация и до них это дошло и помогло в жизни. Сейчас в школах изучают православную культуру. Когда мы познакомились с тем, как проводят уроки — мне было так переживательно, сложно и обидно… Тогда мы решили сделать для каждого урока семиминутный фильм такой, чтобы рассказывал детям о любви, семье, храме, монастыре, Христе и иконе», — заявил Кульберг на вручении премии, трансляция которой велась на Rutube.
По его словам, сериал доходчиво объясняет детям тему урока, после чего учитель развивает тему и обсуждает просмотренное с детьми. Он заявил, что Патриарх Кирилл сторонник того, чтобы этот сериал показывали на всех телевизорах страны. «Спасибо компетентному жюри за высокую оценку нашей работы», — подчеркнул митрополит.
Однако горожан интересует мнение священнослужителя и по другому вопросу. В ноябре помощник Кульберга Даниил Сидоров попал в секс-скандал, который напрямую митрополит пока не прокомментировал. Как считает следствие, Сидоров выследил студентку и домогался до нее у дома. Священник признал вину, ему назначили запрет определенных действий. Клирику запретили проводить служения, а с сайта храма удалили его фотографии. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!