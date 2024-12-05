ВС РФ перекрыли трассу Курахово — Запорожье

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ВС РФ перекрыли практически все пути отступления ВСУ из Курахово
ВС РФ перекрыли практически все пути отступления ВСУ из Курахово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ фактически перерезали трассу Курахово — Запорожье (ДНР), у ВСУ практически не осталось путей отступления из города. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Оборона противника к северу от Курахова продавлена, трасса Курахово — Запорожье фактически перерезана», — заявили в силовых структурах в беседе с ТАСС. Там добавили, что ВСУ лишены практически всех шансов покинуть город.

Бои за Курахово идут более месяца. В первых числах ноября начались городские бои. ВС РФ также активно окружают армию Украины, сосредоточенную в городе.

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ВС РФ фактически перерезали трассу Курахово — Запорожье (ДНР), у ВСУ практически не осталось путей отступления из города. Об этом сообщили в силовых структурах. «Оборона противника к северу от Курахова продавлена, трасса Курахово — Запорожье фактически перерезана», — заявили в силовых структурах в беседе с ТАСС. Там добавили, что ВСУ лишены практически всех шансов покинуть город. Бои за Курахово идут более месяца. В первых числах ноября начались городские бои. ВС РФ также активно окружают армию Украины, сосредоточенную в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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