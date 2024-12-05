ВС РФ перекрыли трассу Курахово — Запорожье

ВС РФ фактически перерезали трассу Курахово — Запорожье (ДНР), у ВСУ практически не осталось путей отступления из города. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Оборона противника к северу от Курахова продавлена, трасса Курахово — Запорожье фактически перерезана», — заявили в силовых структурах в беседе с ТАСС. Там добавили, что ВСУ лишены практически всех шансов покинуть город.
Бои за Курахово идут более месяца. В первых числах ноября начались городские бои. ВС РФ также активно окружают армию Украины, сосредоточенную в городе.
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