В гордуме Челябинска недовольны работой УК, ответственной за дом, где разрушился лифт с людьми

Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике гордумы Челябинска Артем Барбашин заявил, что «охотники за металлом», виновные в обрушении кабины лифта в Ленинском районе, будут найдены и наказаны. Барбашин также сообщил URA.RU, что недоволен работой управляющей компании, которая допустила эксплуатацию неисправного лифта.
«Важно, что происшествие на контроле у главы города Алексея Лошкина. Однако большие вопросы к управляющей компании „Ремжилзаказчик“, которая не просто допустила эксплуатацию неисправного лифта, но и не встретились с пострадавшими», — заявил в разговоре с URA.RU Барбашин.
По словам Артема Барбашина, все управляющие компании должны осознавать свою ответственность перед жителями. Они обязаны обеспечивать не только высокий уровень безопасности и обслуживания, но и обращать внимание на человеческое отношение к горожанам, подчеркнул он. Компании также должны перестать игнорировать требования, а при отсутствии желания признавать принцип качественной работы — вовсе покидать бизнес, считает Барбашин.
Разрушение кабины лифта в многоквартирном доме №32 по улице Шота Руставели произошло 7 декабря. Тогда одна из стенок чуть не покалечила мать с ребенком. «Охотников за металлом» обвинили в случившемся. Врио главы Ленинского района Ольга Гущина и прокурор района Василий Казанчук 8 декабря встретились с пострадавшими. УК «Ремжилзаказчик» встречу проигнорировала. На аппаратном совещании в мэрии отметили, что лифт, в котором чуть не пострадал ребенок, был поврежден вандалами.
Майор спецназа и глава благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артем Барбашин в сентябре выиграл выборы в гордуму Челябинска. На первом после выборов заседании Барбашина назначили главой постоянной комиссии думы по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!