Цена за квадратный метр в новостройках Кургана резко подскочила, достигнув почти 100 000 рублей

В Кургане новостройки за год поднялись в цене на 18%. В ноябре стоимость квадратного метра жилья в таких домах достигла 97 654 рублей. Такие данные URA.RU предоставил федеральный портал «Мир квартир».
«В среднем по стране стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 2%, составив 141 141 рубль. Средняя цена квартиры поднялась на 1,2%, достигнув 7 334 561 рубля», — говорится в отчете.
Динамика цен на новостройки в Кургане:
Цена за квадратный метр: 97 654 руб.
Прирост за ноябрь: +2,4%
Прирост за год: +17%
Средняя цена квартиры: 5 402 728 руб.
Прирост средней цены квартиры за ноябрь: +2,8%
Прирост средней цены квартиры за год: +17,8%
Общая ситуация на рынке новостроек
Специалисты отмечают, что в большинстве городов России продолжается рост цен на новостройки. В ноябре цены подорожали в 60 из 70 исследованных городов. Наибольший прирост наблюдается в Иркутске (+8,5%), Астрахани (+6,4%) и Севастополе (+6%). В то же время в таких городах, как Махачкала и Грозный, цены снижаются.
Прогнозы экспертов
Павел Луценко, генеральный директор «Мир квартир», подчеркивает, что рост цен на новостройки связан с инфляцией и увеличением себестоимости строительства. Ожидается, что в преддверии Нового года спрос на жилье возрастет, что может привести к дальнейшему росту цен. Эксперты не ожидают снижения цен до января следующего года.
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