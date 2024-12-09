09 декабря 2024

Цена за квадратный метр в новостройках Кургана резко подскочила, достигнув почти 100 000 рублей

В Кургане растут цены на новостройки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане новостройки за год подорожали на 18%
В Кургане новостройки за год подорожали на 18% Фото:

В Кургане новостройки за год поднялись в цене на 18%. В ноябре стоимость квадратного метра жилья в таких домах достигла 97 654 рублей. Такие данные URA.RU предоставил федеральный портал «Мир квартир».

«В среднем по стране стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 2%, составив 141 141 рубль. Средняя цена квартиры поднялась на 1,2%, достигнув 7 334 561 рубля», — говорится в отчете.

Динамика цен на новостройки в Кургане:

Цена за квадратный метр: 97 654 руб.

Прирост за ноябрь: +2,4%

Прирост за год: +17%

Средняя цена квартиры: 5 402 728 руб.

Прирост средней цены квартиры за ноябрь: +2,8%

Прирост средней цены квартиры за год: +17,8%

Общая ситуация на рынке новостроек

Специалисты отмечают, что в большинстве городов России продолжается рост цен на новостройки. В ноябре цены подорожали в 60 из 70 исследованных городов. Наибольший прирост наблюдается в Иркутске (+8,5%), Астрахани (+6,4%) и Севастополе (+6%). В то же время в таких городах, как Махачкала и Грозный, цены снижаются.

Прогнозы экспертов

Павел Луценко, генеральный директор «Мир квартир», подчеркивает, что рост цен на новостройки связан с инфляцией и увеличением себестоимости строительства. Ожидается, что в преддверии Нового года спрос на жилье возрастет, что может привести к дальнейшему росту цен. Эксперты не ожидают снижения цен до января следующего года.

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В Кургане новостройки за год поднялись в цене на 18%. В ноябре стоимость квадратного метра жилья в таких домах достигла 97 654 рублей. Такие данные URA.RU предоставил федеральный портал «Мир квартир». «В среднем по стране стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 2%, составив 141 141 рубль. Средняя цена квартиры поднялась на 1,2%, достигнув 7 334 561 рубля», — говорится в отчете. Динамика цен на новостройки в Кургане: Цена за квадратный метр: 97 654 руб. Прирост за ноябрь: +2,4% Прирост за год: +17% Средняя цена квартиры: 5 402 728 руб. Прирост средней цены квартиры за ноябрь: +2,8% Прирост средней цены квартиры за год: +17,8% Общая ситуация на рынке новостроек Специалисты отмечают, что в большинстве городов России продолжается рост цен на новостройки. В ноябре цены подорожали в 60 из 70 исследованных городов. Наибольший прирост наблюдается в Иркутске (+8,5%), Астрахани (+6,4%) и Севастополе (+6%). В то же время в таких городах, как Махачкала и Грозный, цены снижаются. Прогнозы экспертов Павел Луценко, генеральный директор «Мир квартир», подчеркивает, что рост цен на новостройки связан с инфляцией и увеличением себестоимости строительства. Ожидается, что в преддверии Нового года спрос на жилье возрастет, что может привести к дальнейшему росту цен. Эксперты не ожидают снижения цен до января следующего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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