Сирийская оппозиция публично казнила брата бывшего президента

Сирийская оппозиция публично казнила двоюродного брата президента страны Сулеймана Асада, повесив его с помощью подъемного крана на площади в городе Латакия. Об этом сообщают сирийские СМИ.
«С прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман Асад, возглавлявший Национальные силы обороны <...> был убит», — отметили в издании Alkhali24. Там добавили, что причиной казни стали кровные узы с покинувшим пост президента Башаром Асадом, а также преступления Сулеймана против несогласных с режимом.
Ситуация в Сирии остается напряженной, особенно после того как сирийские повстанцы, начали крупное наступление в конце ноября текущего года, атакуя позиции правительственных войск и населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб. Это наступление стало самым значительным с 2020 года.
Повстанцы зашли в столицу Сирии — Дамаск, 8 декабря. После этого Башар Асад принял отставку и покинул страну, а оппозиция продолжила наступление на другие города страны. Главой временного правительства там назначен Мухаммед Башир.
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