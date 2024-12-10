10 декабря 2024

СК РФ возбудил уголовное дело по факту проживания челябинских семей в конюшне

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Обрушение подъезда на Эльмаше. Энтузиастов 22. Екатеринбург, потолок, трещины в стенах, ветхое жилье, капремонт, разруха
В здании 1939 года ранее обрушился потолок (архивное фото) Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав семей, которые проживают в здании бывшей конюшни в деревне Фроловка Красноармейского района в Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра СК России.

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«Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав двух семей ветхого дома на улице Совхозной в деревне Фроловка и. о. руководителя следственного управления Челябинской области Константину Правосудову. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — говорится в сообщении ведомства.

Недавно в помещении бывшей конюшни произошло обрушение межэтажных перекрытий. 72-летней женщине удалось избежать травм. Пенсионерка ползком вылезла из-под обломком и бросилась в соседнее жилье, куда заселили в 2020 году по договору соцнайма ее дочь с внуком.

Здание, построенное в 1939 году, находится в аварийном состоянии. Конструкции дома прогнили и деформировались. После публикации URA.RU прокуратура Красноармейского района инициировала проверку.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав семей, которые проживают в здании бывшей конюшни в деревне Фроловка Красноармейского района в Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра СК России. «Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав двух семей ветхого дома на улице Совхозной в деревне Фроловка и. о. руководителя следственного управления Челябинской области Константину Правосудову. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — говорится в сообщении ведомства. Недавно в помещении бывшей конюшни произошло обрушение межэтажных перекрытий. 72-летней женщине удалось избежать травм. Пенсионерка ползком вылезла из-под обломком и бросилась в соседнее жилье, куда заселили в 2020 году по договору соцнайма ее дочь с внуком. Здание, построенное в 1939 году, находится в аварийном состоянии. Конструкции дома прогнили и деформировались. После публикации URA.RU прокуратура Красноармейского района инициировала проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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