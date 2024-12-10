Зеленский заявил об успешном испытании новой украинской ракеты «Рута»

Новая украинская ракета «Рута» успешно прошла испытания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты „Рута“. Также, по его словам, ракета „Паляница“ вышла в серийное производство, первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон „Пекло“, — передает издание „Страна“.
Ранее на Украине заявляли, что намерены начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет в середине 2025 года. Еще в августе 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что первая баллистическая ракета местного производства прошла испытания. Дальность новых ракет составляла до 700 километров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.