10 декабря 2024

Зеленский заявил об успешном испытании новой украинской ракеты «Рута»

© Служба новостей «URA.RU»
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Это уже третья ракета, об успешных испытаниях которых, заявляет Украина
Это уже третья ракета, об успешных испытаниях которых, заявляет Украина Фото:

Новая украинская ракета «Рута» успешно прошла испытания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты „Рута“. Также, по его словам, ракета „Паляница“ вышла в серийное производство, первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон „Пекло“, — передает издание „Страна“.

Ранее на Украине заявляли, что намерены начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет в середине 2025 года. Еще в августе 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что первая баллистическая ракета местного производства прошла испытания. Дальность новых ракет составляла до 700 километров.

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Новая украинская ракета «Рута» успешно прошла испытания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты „Рута“. Также, по его словам, ракета „Паляница“ вышла в серийное производство, первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон „Пекло“, — передает издание „Страна“. Ранее на Украине заявляли, что намерены начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет в середине 2025 года. Еще в августе 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что первая баллистическая ракета местного производства прошла испытания. Дальность новых ракет составляла до 700 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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