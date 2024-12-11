Bloomberg: администрация Байдена готовит свои последние санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена, срок полномочий которой истекает 20 января 2025 года, может объявить об ужесточении санкций в отношении российской торговли нефтью. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Администрация Байдена рассматривает введение новых, более жестких санкций, против прибыльной торговли нефтью в России, стремясь ужесточить давление на [Кремль] незадолго до возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — цитирует Bloomberg источники. Детали новых мер все еще прорабатываются, но команда президента рассматривает новые санкции, направленные против танкерного флота, который Россия использует для транспортировки нефти.
Кроме того, Евросоюз планирует присоединиться к санкциям против теневому флоту России. Новые ограничения могут привести к резкому росту цен на нефть.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Финляндии предложили ужесточить санкции против России, в особенности в отношении «теневого флота» страны. Он состоит из незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для санкций на продажу сырой нефти.
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