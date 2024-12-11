Bloomberg: администрация Байдена готовит свои последние санкции против России

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Новые санкции вероятно будут направлены на теневой танкерный флот России
Новые санкции вероятно будут направлены на теневой танкерный флот России Фото:

Администрация президента США Джо Байдена, срок полномочий которой истекает 20 января 2025 года, может объявить об ужесточении санкций в отношении российской торговли нефтью. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена рассматривает введение новых, более жестких санкций, против прибыльной торговли нефтью в России, стремясь ужесточить давление на [Кремль] незадолго до возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — цитирует Bloomberg источники. Детали новых мер все еще прорабатываются, но команда президента рассматривает новые санкции, направленные против танкерного флота, который Россия использует для транспортировки нефти. 

Кроме того, Евросоюз планирует присоединиться к санкциям против теневому флоту России. Новые ограничения могут привести к резкому росту цен на нефть.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Финляндии предложили ужесточить санкции против России, в особенности в отношении «теневого флота» страны. Он состоит из незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для санкций на продажу сырой нефти.

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Администрация президента США Джо Байдена, срок полномочий которой истекает 20 января 2025 года, может объявить об ужесточении санкций в отношении российской торговли нефтью. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Администрация Байдена рассматривает введение новых, более жестких санкций, против прибыльной торговли нефтью в России, стремясь ужесточить давление на [Кремль] незадолго до возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — цитирует Bloomberg источники. Детали новых мер все еще прорабатываются, но команда президента рассматривает новые санкции, направленные против танкерного флота, который Россия использует для транспортировки нефти.  Кроме того, Евросоюз планирует присоединиться к санкциям против теневому флоту России. Новые ограничения могут привести к резкому росту цен на нефть. Ранее URA.RU рассказывало, что в Финляндии предложили ужесточить санкции против России, в особенности в отношении «теневого флота» страны. Он состоит из незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для санкций на продажу сырой нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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