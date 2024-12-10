Ямальские онкологи удалили пациенту опухоль весом семь килограммов

Новоуренгойские врачи удалили у пациента опухоль весом семь килограммов и диаметром 30 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
«Новообразование, весившее 7 кг, удалили онкологи Новоуренгойской больницы Илья Астафьев и Александр Устинов. В практике опытных докторов такого случая еще не было. Опухоль вросла в паранефральную клетчатку и занимала половину брюшной полости», — передает telegram-канал окружного правительства.
Операция длилась полтора часа. Предварительно у пациента диагностировали саркому, заболевание удалось выявить во время профосмотра.
Ранее URA.RU рассказывало, что новоуренгойские врачи впервые провели операцию по удалению части щитовидной железы с опухолями. Это стало возможным благодаря внедрению новых интегрированных хирургических блоков.
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