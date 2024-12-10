10 декабря 2024

Ямальские онкологи удалили пациенту опухоль весом семь килограммов

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по удалению опухоли длилась полтора часа
Операция по удалению опухоли длилась полтора часа Фото:

Новоуренгойские врачи удалили у пациента опухоль весом семь килограммов и диаметром 30 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«Новообразование, весившее 7 кг, удалили онкологи Новоуренгойской больницы Илья Астафьев и Александр Устинов. В практике опытных докторов такого случая еще не было. Опухоль вросла в паранефральную клетчатку и занимала половину брюшной полости», — передает telegram-канал окружного правительства.

Операция длилась полтора часа. Предварительно у пациента диагностировали саркому, заболевание удалось выявить во время профосмотра.

Ранее URA.RU рассказывало, что новоуренгойские врачи впервые провели операцию по удалению части щитовидной железы с опухолями. Это стало возможным благодаря внедрению новых интегрированных хирургических блоков.

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Новоуренгойские врачи удалили у пациента опухоль весом семь килограммов и диаметром 30 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Новообразование, весившее 7 кг, удалили онкологи Новоуренгойской больницы Илья Астафьев и Александр Устинов. В практике опытных докторов такого случая еще не было. Опухоль вросла в паранефральную клетчатку и занимала половину брюшной полости», — передает telegram-канал окружного правительства. Операция длилась полтора часа. Предварительно у пациента диагностировали саркому, заболевание удалось выявить во время профосмотра. Ранее URA.RU рассказывало, что новоуренгойские врачи впервые провели операцию по удалению части щитовидной железы с опухолями. Это стало возможным благодаря внедрению новых интегрированных хирургических блоков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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