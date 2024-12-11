Полпред Жога перевезет свой волонтерский форум в Челябинск

Второй «Форум добровольцев большого Урала» пройдет в Челябинске

11 декабря 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Артем Жога хочет настроить работу с волонтерами по принципу «единого окна» Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога анонсировал, что второй «Форум добровольцев большого Урала», созданный по его инициативе, пройдет в Челябинске. Заявление прозвучало на его встречи с активом свердловского «Движения первых» на площадке уральского филиала РАНХиГС. «Хотел бы анонсировать, что начинается регистрация на следующий форум. С сегодняшнего дня можно проводить регистрацию. Форум пройдет 20 февраля в Челябинской области», — передает слова Жоги корреспондент URA.RU. Статья по теме Полпред Жога собрал вече, отмечая первый месяц работы Говоря о программе предстоящего события, Жога раскрыл, что она будет отличаться от стартовой. «В плане того, что мы разобьем тематику. Будут несколько направлений: волонтеры, помогающие семьям и вернувшимся с переднего края; производственное направление, где делают технические вещи для обеспечения боевых действий (беспилотники, FPV-дроны, площадки передвижные); и там, где делают накидки против дронов, супы. <…> В принципе, на прошлом форуме обсуждалась возможность централизованно организовывать доставку нужной продукции тем людям, которые в ней нуждаются. Думаю, на следующем форуме будет решение, как это все делать и как это будет происходить», — обозначил полпред. Первый форум прошел 1 ноября в Верхней Пышме (пригород Екатеринбурга). URA.RU объясняло, что цель Жоги — объединить всех уральских волонтеров и добровольцев, помогающих ВС РФ в рамках спецоперации на Украине. Жога сначала осматривал лучшие образцы «народного ВПК», а затем решил поотвечать на самые острые вопросы. Это превратилось в настоящее вече. Протокол полпреда был шокирован, а сам он — рад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога анонсировал, что второй «Форум добровольцев большого Урала», созданный по его инициативе, пройдет в Челябинске. Заявление прозвучало на его встречи с активом свердловского «Движения первых» на площадке уральского филиала РАНХиГС. «Хотел бы анонсировать, что начинается регистрация на следующий форум. С сегодняшнего дня можно проводить регистрацию. Форум пройдет 20 февраля в Челябинской области», — передает слова Жоги корреспондент URA.RU. Говоря о программе предстоящего события, Жога раскрыл, что она будет отличаться от стартовой. «В плане того, что мы разобьем тематику. Будут несколько направлений: волонтеры, помогающие семьям и вернувшимся с переднего края; производственное направление, где делают технические вещи для обеспечения боевых действий (беспилотники, FPV-дроны, площадки передвижные); и там, где делают накидки против дронов, супы. <…> В принципе, на прошлом форуме обсуждалась возможность централизованно организовывать доставку нужной продукции тем людям, которые в ней нуждаются. Думаю, на следующем форуме будет решение, как это все делать и как это будет происходить», — обозначил полпред. Первый форум прошел 1 ноября в Верхней Пышме (пригород Екатеринбурга). URA.RU объясняло, что цель Жоги — объединить всех уральских волонтеров и добровольцев, помогающих ВС РФ в рамках спецоперации на Украине. Жога сначала осматривал лучшие образцы «народного ВПК», а затем решил поотвечать на самые острые вопросы. Это превратилось в настоящее вече. Протокол полпреда был шокирован, а сам он — рад.