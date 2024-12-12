Кадыров пообещал кровную месть за удар по Чечне: карта СВО 12 декабря

В ночь на 12 декабря произошла атака беспилотников на Грозный. В результате этого пострадали четыре бойца. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности уничтожить 400 украинских военных в ответ. Тем временем ВС РФ продолжают наступление на различных участках фронта, включая кураховское, покровское и часовоярское направления. Ход боевых действий и ситуация на фронте — в материале URA.RU.
Атака беспилотников на Грозный
В Грозном жители сообщили о взрывах в небе, которые произошли около 00:55. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что беспилотник ВСУ был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции.
Сбитый дрон взорвался в воздухе, повредив кровлю и выбив стекла, что вызвало небольшой пожар, который вскоре потушили. Легкие ранения получили четыре бойца. Кадыров прокомментировал инцидент как «жалкую акцию» и заявил, что за раненых бойцов готов отомстить, пообещав уничтожить 400 украинских военных. Он выразил решимость не позволить ВСУ осуществить свои намерения.
Также ВСУ атаковали Северную Осетию. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении трех БПЛА над этой территорией, а также четырех в Курской области, одного в Чечне и восьми в Крыму. Всего за ночь было перехвачено 16 украинских беспилотников.
Курское направление
В Курской области группа войск «Север» продолжает свое наступление в северной части Суджанского района. Они продвинулись восточнее Новоивановки, а также укрепились в лесных массивах возле Малой Локни. ВСУ сосредоточили усилия на удержании занимаемых позиций. Наступление российских военных продолжается в лесных массивах к западу от Плехово.
Покровское направление
ВС РФ активно расширяют зону контроля к югу от Покровска. Бои продолжаются на окраинах населенного пункта Возрождение (Новый Труд), в районе Шевченко и около Новотроицкого.
Кураховское направление
Российская группировка «Восток», размещенная южнее Курахово, постепенно осуществляет наступление вдоль правого берега реки Сухие Ялы. Бои разворачиваются в районе Веселого Гая и Константинопольского. На северо-востоке от Великой Новоселки также происходят столкновения, где ВСУ проводят контратаки в окрестностях Нового Комара и Раздольного.
К югу от Великой Новоселки украинские военные, поддерживаемые бронетехникой, предприняли попытку атаковать позиции ВС РФ в районе Благодатного, однако их атака была пресечена. В районе Ровнополя российские подразделения продолжают медленное продвижение, преодолевая лесополосы.
Часовоярское направление
Российские войска активно ведут боевые действия на территории огнеупорного завода в Часовом Яре. О полном взятии этого стратегически важного объекта для обороны ВСУ говорить пока преждевременно, однако российские силы прочно укрепились на этом заводе и продолжают вытеснять украинские войска с его территории.
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