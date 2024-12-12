ВСУ впервые за долгое время атаковали Северную Осетию

ВСУ впервые за длительное время совершили атаку беспилотниками по Северной Осетии. Последний раз эту территорию атаковали 8 июня. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«За ночь уничтожены три БПЛА — над Северной Осетией», — заявили в Минобороны. Также были уничтожены четыре беспилотника над Курской областью, один — над Чечней и восемь — над Крымом. Всего за ночь было уничтожено и перехвачено 16 украинских беспилотников.
Три беспилотника ВСУ атаковали Северную Осетию 8 июня. Целью нападения был военный аэродром в Моздоке. БПЛА вылетели из района Одессы. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отмечал, что это была первая попытка атаки на регион.
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