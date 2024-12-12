ВСУ впервые за долгое время атаковали Северную Осетию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ впервые за длительное время совершили атаку беспилотниками по Северной Осетии. Последний раз эту территорию атаковали 8 июня. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«За ночь уничтожены три БПЛА — над Северной Осетией», — заявили в Минобороны. Также были уничтожены четыре беспилотника над Курской областью, один — над Чечней и восемь — над Крымом. Всего за ночь было уничтожено и перехвачено 16 украинских беспилотников.

Три беспилотника ВСУ атаковали Северную Осетию 8 июня. Целью нападения был военный аэродром в Моздоке. БПЛА вылетели из района Одессы. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отмечал, что это была первая попытка атаки на регион.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ впервые за длительное время совершили атаку беспилотниками по Северной Осетии. Последний раз эту территорию атаковали 8 июня. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «За ночь уничтожены три БПЛА — над Северной Осетией», — заявили в Минобороны. Также были уничтожены четыре беспилотника над Курской областью, один — над Чечней и восемь — над Крымом. Всего за ночь было уничтожено и перехвачено 16 украинских беспилотников. Три беспилотника ВСУ атаковали Северную Осетию 8 июня. Целью нападения был военный аэродром в Моздоке. БПЛА вылетели из района Одессы. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отмечал, что это была первая попытка атаки на регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...