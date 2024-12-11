11 декабря 2024

Свердловчанин, убивший мать пятерых детей, погиб на СВО. Фото

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Открытие памятника героям сво на Болгарском кладбище. Пермь, гвоздики, мужчина, возложение цветов, цветы, похороны, солдат, сво
Бойца похоронили на кладбище в Верхней Синячихе (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Алапаевска (Свердловская область) Александр Белюшин, признанный виновным в убийстве бывшей жены, матери пятерых детей Любови, погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказала его мать Раиса Глухова (Агданцева).

«Вот и все, похоронили сыночка», — написала Глухова на своей странице в соцсети «Одноклассники». Похоронили бойца на кладбище в Верхней Синячихе 11 декабря.

Приговор в виде 9,5 года лишения свободы мужчина получил 15 февраля 2024 года. Тело экс-супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. На трассе между парой произошла ссора из-за того, что Любовь хотела увезти детей в другой город. Александр остановил машину и стал избивать и душить бывшую супругу, считают следователи. Женщина скончалась на месте ЧП. О том, что Белюшин отправился в зону СВО, стало известно в августе. Тогда он в соцсетях выложил фото в военной экипировке и с автоматом в руках.

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Уроженец Алапаевска (Свердловская область) Александр Белюшин, признанный виновным в убийстве бывшей жены, матери пятерых детей Любови, погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказала его мать Раиса Глухова (Агданцева). «Вот и все, похоронили сыночка», — написала Глухова на своей странице в соцсети «Одноклассники». Похоронили бойца на кладбище в Верхней Синячихе 11 декабря. Приговор в виде 9,5 года лишения свободы мужчина получил 15 февраля 2024 года. Тело экс-супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. На трассе между парой произошла ссора из-за того, что Любовь хотела увезти детей в другой город. Александр остановил машину и стал избивать и душить бывшую супругу, считают следователи. Женщина скончалась на месте ЧП. О том, что Белюшин отправился в зону СВО, стало известно в августе. Тогда он в соцсетях выложил фото в военной экипировке и с автоматом в руках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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