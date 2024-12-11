Уроженец Алапаевска (Свердловская область) Александр Белюшин, признанный виновным в убийстве бывшей жены, матери пятерых детей Любови, погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказала его мать Раиса Глухова (Агданцева).
«Вот и все, похоронили сыночка», — написала Глухова на своей странице в соцсети «Одноклассники». Похоронили бойца на кладбище в Верхней Синячихе 11 декабря.
Приговор в виде 9,5 года лишения свободы мужчина получил 15 февраля 2024 года. Тело экс-супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. На трассе между парой произошла ссора из-за того, что Любовь хотела увезти детей в другой город. Александр остановил машину и стал избивать и душить бывшую супругу, считают следователи. Женщина скончалась на месте ЧП. О том, что Белюшин отправился в зону СВО, стало известно в августе. Тогда он в соцсетях выложил фото в военной экипировке и с автоматом в руках.
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