Свердловчанин, убивший мать пятерых детей, погиб на СВО. Фото

12 декабря 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Уроженец Алапаевска (Свердловская область) Александр Белюшин, признанный виновным в убийстве бывшей жены, матери пятерых детей Любови, погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказала его мать Раиса Глухова (Агданцева). «Вот и все, похоронили сыночка», — написала Глухова на своей странице в соцсети «Одноклассники». Похоронили бойца на кладбище в Верхней Синячихе 11 декабря. Приговор в виде 9,5 года лишения свободы мужчина получил 15 февраля 2024 года. Тело экс-супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. На трассе между парой произошла ссора из-за того, что Любовь хотела увезти детей в другой город. Александр остановил машину и стал избивать и душить бывшую супругу, считают следователи. Женщина скончалась на месте ЧП. О том, что Белюшин отправился в зону СВО, стало известно в августе. Тогда он в соцсетях выложил фото в военной экипировке и с автоматом в руках.