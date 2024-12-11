Стало известно, когда в Перми откроются бесплатные катки

В Перми можно будет бесплатно кататься на коньках три раза в неделю с 18 декабря. В проекте участвуют шесть муниципальных катков, сообщили в городской администрации.
«С 18 декабря начинается городской проект „Ледовый сезон“. Зимой пермяки смогут бесплатно кататься на коньках на шести муниципальных катках с 20:00 до 22:00 по вторникам, средам и пятницам», — рассказали URA.RU в мэрии.
В проекте участвуют стадионы «Гайва» по улице Карбышева, 52, «Спутник» по улице Мензелинской, 12, «Молния» по улице Волховской, 26 и «Авангард» по улице Светлогорской, 14. Бесплатно покататься можно будет также на катке у «Гознака» по улице Кавалерийской, 3а и хоккейной коробке спортивного комплекса «Победа» по улице Обвинской, 9. Всего в этом сезоне в Перми откроется более 40 катков.
Ранее URA.RU рассказывало, что катки в городах и селах Прикамья уже начали готовить к работе. Однако большая часть катков в регионе откроется только во второй половине декабря, когда установятся постоянные морозы. Первый в этом сезоне ледовый каток в Перми открылся в Закамске в парке «Счастье есть» 29 ноября. На стадионе «Динамо» уже идет подготовка территории перед заливкой льда. С 28 декабря каток зальют также на площадке Большого амфитеатра набережной.
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