В России думают создать четыре новые программы льготной ипотеки

26 сентября 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

По словам депутата Аксакова, льготная ипотека должна привлекать новые кадры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России могут появиться как минимум четыре новые программы льготной ипотеки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. «В правительстве РФ есть предложения о возможном введении новых льготных ипотечных программ для молодых специалистов, работников промышленности, строительства и науки. Пока эти проекты находятся в стадии обсуждения», — заявил Аксаков в интервью «Известиям». Он также отметил, что с учетом влияния массовой льготной ипотеки на стоимость жилья, необходимым делать подобные программы адресными. Обсуждение данных программ начнется в осеннюю сессию Госдумы с представителями Минфина. Ранее Аксакова заявлял, что существует необходимость привлечения и удержания кадров в определенных регионах. Именно таким территориям можно внедрять программу льготной ипотеки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России могут появиться как минимум четыре новые программы льготной ипотеки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. «В правительстве РФ есть предложения о возможном введении новых льготных ипотечных программ для молодых специалистов, работников промышленности, строительства и науки. Пока эти проекты находятся в стадии обсуждения», — заявил Аксаков в интервью «Известиям». Он также отметил, что с учетом влияния массовой льготной ипотеки на стоимость жилья, необходимым делать подобные программы адресными. Обсуждение данных программ начнется в осеннюю сессию Госдумы с представителями Минфина. Ранее Аксакова заявлял, что существует необходимость привлечения и удержания кадров в определенных регионах. Именно таким территориям можно внедрять программу льготной ипотеки.