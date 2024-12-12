Пермских мэров «принесли в жертву жителям»

На пост мэра Красновишерска прочат бывшую судью Мельчарик

12 декабря 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Пермские мэры оказались в ситуации неопределенности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае на этой неделе было принято три неожиданных кадровых решения в части муниципальной политики. Сорвались конкурсы по отборам главы в Чусовом и Косе, не стал претендовать на новый срок глава Красновишерского округа Евгений Верещагин. Источники URA.RU говорят, что к нему, как и к остальным главам, были претензии со стороны краевых властей. И считают, что Прикамье перешло на кризисную систему управления, а мэров принесли в жертву общественности. Уход Евгения Верещагина стал неожиданностью для пермских политэлит. Он отлично провел выборы в местную думу, устранив главного противника, бывшего спикера думы Красновишерска Илью Итальева. И сформировал парламент «под себя». Поэтому источники ждали, что он будет баллотироваться на новый срок. Это ожидали и в политэлитах территории. Однако 12 декабря стало известно, что Верещагин отказался от участия в конкурсе. Вместо него заявку подала зампрокурора Соликамска Анна Мельчарик, которую ранее прочили в главы Чердынского округа. «Возможно, ей что-то тогда пообещали, а сдержать обещание не смогли. Поэтому подобрали новую должность», — рассуждает инсайдер. И добавляет, что сейчас краевые власти взяли тренд на назначение мэрами силовиков. Они плохо представляют, с чем им придется столкнуться, как правило, имеют пенсию, очень исполнительны и дают прикрытие от претензий правоохранителей. Есть несколько версий ухода Евгения Верещагина. По данным инсайдеров URA.RU, претензии были у краевой власти. «Он не дотягивает по своим компетенциям до уровня главы. Многих вопросов не понимает», — объясняет источник. По информации другого источника, Верещагин ушел по состоянию здоровья: после выборов он сам попросил власти отпустить его со службы. Третий собеседник считает, что Верещагин ушел сам. И последней каплей стала коммунальная авария, когда город остался без тепла на несколько дней. «Мэры сегодня много всего должны, но мало на что могут повлиять. Много обязательств и мало прав. Верещагин же просил деньги на ремонт котельной, ему не дали», — говорит инсайдер. Сам Евгений Верещагин причины своего ухода не комментирует. Верещагина сделали «крайним» в коммунальной аварии, считает еще один собеседник в политэлитах: «Формально в глазах общественности жертва принесена, виновные наказаны». Он приводит в подтверждение объяснение входящей в прогубернаторский холдинг газеты «Звезда». По данным издания, был проведен опрос жителей, и 63% заявили, что муниципалитету нужен новый глава. Принесением в жертву он объясняет и срыв конкурса в Чусовом. Действующий глава Сергей Белов не стал подавать документы. В последний момент краевой внутрипол выдвинул ему несколько требований по линии ЖКХ. Конкурс пройдет в январе—феврале. Здесь тоже в разгар конкурса разыгралась коммунальная история с кратным подорожанием платы за теплоснабжение для жителей. Они создавали петиции, жаловались Владимиру Путину и всячески привлекали внимание к проблеме. «Белов, конечно, никакого отношения к тарифообразованию не имеет, это ответственность края. Но жертва же нужна. В январе как раз страсти поутихнут, и Белов, скорее всего, сохранит должность главы», — говорит собеседник. Такой подход опасен неопределенностью и занижением значимости результата на выборах. «Пусть трижды дума будет сформирована мэром под мэра, это ничего не значит. Верещагин, Белов показали отличные результаты, и к ним возникли претензии. В Осе глава Алексей Григорьев выборы провалил, и край его всячески защищает. А зачем тогда стараться, что-то делать, если за любой чих, за который ты даже не отвечаешь, тебе могут указать на дверь?», — говорит собеседник. Это переход на кризисное управление, считает еще один инсайдер. «Старые механизмы уже не работают, отрабатываются новые. Во многом ситуативные, но так сейчас работает система в стране», — говорит он. В краткосрочной перспективе последствий не будет, а в долгосрочной прогнозировать пока невозможно. В эту же логику укладывается готовящаяся рокировка в Пермском районе. Вместо занимавшего пост Владимира Цветова, к которому накопились претензии у краевых властей, главой, как прогнозируется, станет первый вице-мэр Перми Ольга Андрианова. «Цветов не всегда соглашался с краем по важным вопросам. И это ему дорого обойдется», — говорят инсайдеры. В Косе ситуация немного другая, но, тоже, в целом, соответствует тренду на кризисное управление. Действующая и. о. главы территории Светлана Захарченко не стала подавать документы: в отношении нее в суде по иску прокуратуры сейчас рассматривается уголовное дело о халатности с ее стороны. Край поддерживает чиновницу, но против выступают силовики: «Возможно, стратегия будет такая: смотрите, правоохранители, нет очереди из желающих возглавить Косинский округ. Конкурс срывается. Может уже оставить Захарченко?». Неопределенность — не очень дальновидная политика по отношению к главам и муниципалитетам, считает бывший глава Краснокамского района и политтехнолог Виктор Соколов. «Мэры сейчас дистанцировались от людей. Даже приемы жителей не проводят. Они совершенно не защищены никакими инструментами. А власти решают проблемы сиюминутно, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Муниципалитеты все больше встраиваются в вертикаль. Чем это обернется, покажет время», — говорит он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае на этой неделе было принято три неожиданных кадровых решения в части муниципальной политики. Сорвались конкурсы по отборам главы в Чусовом и Косе, не стал претендовать на новый срок глава Красновишерского округа Евгений Верещагин. Источники URA.RU говорят, что к нему, как и к остальным главам, были претензии со стороны краевых властей. И считают, что Прикамье перешло на кризисную систему управления, а мэров принесли в жертву общественности. Уход Евгения Верещагина стал неожиданностью для пермских политэлит. Он отлично провел выборы в местную думу, устранив главного противника, бывшего спикера думы Красновишерска Илью Итальева. И сформировал парламент «под себя». Поэтому источники ждали, что он будет баллотироваться на новый срок. Это ожидали и в политэлитах территории. Однако 12 декабря стало известно, что Верещагин отказался от участия в конкурсе. Вместо него заявку подала зампрокурора Соликамска Анна Мельчарик, которую ранее прочили в главы Чердынского округа. «Возможно, ей что-то тогда пообещали, а сдержать обещание не смогли. Поэтому подобрали новую должность», — рассуждает инсайдер. И добавляет, что сейчас краевые власти взяли тренд на назначение мэрами силовиков. Они плохо представляют, с чем им придется столкнуться, как правило, имеют пенсию, очень исполнительны и дают прикрытие от претензий правоохранителей. Есть несколько версий ухода Евгения Верещагина. По данным инсайдеров URA.RU, претензии были у краевой власти. «Он не дотягивает по своим компетенциям до уровня главы. Многих вопросов не понимает», — объясняет источник. По информации другого источника, Верещагин ушел по состоянию здоровья: после выборов он сам попросил власти отпустить его со службы. Третий собеседник считает, что Верещагин ушел сам. И последней каплей стала коммунальная авария, когда город остался без тепла на несколько дней. Верещагина сделали «крайним» в коммунальной аварии, считает еще один собеседник в политэлитах: «Формально в глазах общественности жертва принесена, виновные наказаны». Он приводит в подтверждение объяснение входящей в прогубернаторский холдинг газеты «Звезда». По данным издания, был проведен опрос жителей, и 63% заявили, что муниципалитету нужен новый глава. Принесением в жертву он объясняет и срыв конкурса в Чусовом. Действующий глава Сергей Белов не стал подавать документы. В последний момент краевой внутрипол выдвинул ему несколько требований по линии ЖКХ. Конкурс пройдет в январе—феврале. Здесь тоже в разгар конкурса разыгралась коммунальная история с кратным подорожанием платы за теплоснабжение для жителей. Они создавали петиции, жаловались Владимиру Путину и всячески привлекали внимание к проблеме. Такой подход опасен неопределенностью и занижением значимости результата на выборах. «Пусть трижды дума будет сформирована мэром под мэра, это ничего не значит. Верещагин, Белов показали отличные результаты, и к ним возникли претензии. В Осе глава Алексей Григорьев выборы провалил, и край его всячески защищает. А зачем тогда стараться, что-то делать, если за любой чих, за который ты даже не отвечаешь, тебе могут указать на дверь?», — говорит собеседник. Это переход на кризисное управление, считает еще один инсайдер. «Старые механизмы уже не работают, отрабатываются новые. Во многом ситуативные, но так сейчас работает система в стране», — говорит он. В краткосрочной перспективе последствий не будет, а в долгосрочной прогнозировать пока невозможно. В Косе ситуация немного другая, но, тоже, в целом, соответствует тренду на кризисное управление. Действующая и. о. главы территории Светлана Захарченко не стала подавать документы: в отношении нее в суде по иску прокуратуры сейчас рассматривается уголовное дело о халатности с ее стороны. Край поддерживает чиновницу, но против выступают силовики: «Возможно, стратегия будет такая: смотрите, правоохранители, нет очереди из желающих возглавить Косинский округ. Конкурс срывается. Может уже оставить Захарченко?». Неопределенность — не очень дальновидная политика по отношению к главам и муниципалитетам, считает бывший глава Краснокамского района и политтехнолог Виктор Соколов. «Мэры сейчас дистанцировались от людей. Даже приемы жителей не проводят. Они совершенно не защищены никакими инструментами. А власти решают проблемы сиюминутно, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Муниципалитеты все больше встраиваются в вертикаль. Чем это обернется, покажет время», — говорит он.