Криминальный авторитет из Златоуста пытался взыскать 1 млн с блогера-фронтовика

13 декабря 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Морозову отказали в удовлетворении иска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Александра Воложанина (позывной «Якудза») один миллион рублей. Поводом стала распространяемая «Якудзой» информация про Морозова. Не добившись успеха в суде первой инстанции криминальный авторитет попытал счастье в апелляции. «Суд рассмотрел дело. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд первой инстанции оставил иск Морозова без удовлетворения. Согласно тексту судебного акта, тот просил от «Якудзы» миллион из-за распространяемых им сведений. В их числе высказывания Воложанина в адрес экс-лидера ОПГ. »«Морозов организовал покушение на Воложанина». «Гадство Морозова». «За два дня до судебного заседания мне угрожали убийством жены и сына. Я считаю, что это были угрозы от людей Морозова. Это его обычный ход: одни по телефону угрожают, а Морозов засыпает всех заявлениями-давят с двух сторон. Воложанин заявил, что Морозов организовал покушение на его жизнь». «Суд с Гадством Морозовым. Секта «Гадство Морозова» трещит по швам, ее больной лидер Морозов». «Морозов кидает на деньги брата. Морозов с Гадство Морозова кидает свою правую руку на большие деньги. Морозов на деньги обманывает своих братьев с Братства Морозова. Секта «Гадство Морозова» трещит по швам. Как Морозов кидает». «Морозов с Гадство Морозова кидает свою правую руку на большие деньги. Морозов отбывал наказание в тюрьме 20 лет за убийство, создание ОПГ. Вышел на свободу и создал братство Морозова. В этом интервью мы от правой руки Морозова услышим, как Морозов на деньги обманывает своих братьев с Братства Морозова. «Гадство Морозова» трещит по швам», — эти и другие высказывания Воложанина, согласно судебному акту, вызвали у Морозова чувство морального унижения и неустранимые нравственные страдания, что причинило ему моральный вред. Но суд первой инстанции не нашел повода для удовлетворения иска. Морозову было отказано, он подал апелляционную жалобу на решение суда, но вновь проиграл. После 19 лет, проведенных в колонии за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, Морозов основал религиозную организацию «Братство Морозов-Златоуст». Он подавал иски к певцу Григорию Лепсу, трэш-блогеру Mellstroy, организатору «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой и другим. Со всех он требовал взыскать многомиллионную моральную компенсацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Александра Воложанина (позывной «Якудза») один миллион рублей. Поводом стала распространяемая «Якудзой» информация про Морозова. Не добившись успеха в суде первой инстанции криминальный авторитет попытал счастье в апелляции. «Суд рассмотрел дело. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд первой инстанции оставил иск Морозова без удовлетворения. Согласно тексту судебного акта, тот просил от «Якудзы» миллион из-за распространяемых им сведений. В их числе высказывания Воложанина в адрес экс-лидера ОПГ. »«Морозов организовал покушение на Воложанина». «Гадство Морозова». «За два дня до судебного заседания мне угрожали убийством жены и сына. Я считаю, что это были угрозы от людей Морозова. Это его обычный ход: одни по телефону угрожают, а Морозов засыпает всех заявлениями-давят с двух сторон. Воложанин заявил, что Морозов организовал покушение на его жизнь». «Суд с Гадством Морозовым. Секта «Гадство Морозова» трещит по швам, ее больной лидер Морозов». «Морозов кидает на деньги брата. Морозов с Гадство Морозова кидает свою правую руку на большие деньги. Морозов на деньги обманывает своих братьев с Братства Морозова. Секта «Гадство Морозова» трещит по швам. Как Морозов кидает». «Морозов с Гадство Морозова кидает свою правую руку на большие деньги. Морозов отбывал наказание в тюрьме 20 лет за убийство, создание ОПГ. Вышел на свободу и создал братство Морозова. В этом интервью мы от правой руки Морозова услышим, как Морозов на деньги обманывает своих братьев с Братства Морозова. «Гадство Морозова» трещит по швам», — эти и другие высказывания Воложанина, согласно судебному акту, вызвали у Морозова чувство морального унижения и неустранимые нравственные страдания, что причинило ему моральный вред. Но суд первой инстанции не нашел повода для удовлетворения иска. Морозову было отказано, он подал апелляционную жалобу на решение суда, но вновь проиграл. После 19 лет, проведенных в колонии за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, Морозов основал религиозную организацию «Братство Морозов-Златоуст». Он подавал иски к певцу Григорию Лепсу, трэш-блогеру Mellstroy, организатору «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой и другим. Со всех он требовал взыскать многомиллионную моральную компенсацию.