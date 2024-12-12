12 декабря 2024

На федеральном канале сняли фильм про пропавших тюменских детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вика и Гриша - родные брат с сестрой
Вика и Гриша - родные брат с сестрой Фото:

На телеканале ТВ-3 выйдет документальный фильм про пропавших тюменских детей Вику и Гришу Крепп. В начале лета брат с сестрой заблудились в лесу на границе со Свердловской областью. Информацию о премьере киноленты сообщили в пресс-службе телеканала.

«Что делать, если близкий человек пошел в лес и заблудился или вышел с работы, но до дома так и не добрался? Именно таким историям посвящен документальный проект „Вернувшиеся“ на ТВ-3. 13 декабря в эфире программы покажут историю 10 и 12-летних Виктории и Григория Крепп из Тюменской области», — сказано в анонсе.

Брат сестрой потерялись в начале июня. Вместе с дедушкой они пошли в лес на границе со Свердловской областью, но домой вернулся только пенсионер. Детей искали несколько суток. Живыми, но изможденными их нашли волонтеры.

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На телеканале ТВ-3 выйдет документальный фильм про пропавших тюменских детей Вику и Гришу Крепп. В начале лета брат с сестрой заблудились в лесу на границе со Свердловской областью. Информацию о премьере киноленты сообщили в пресс-службе телеканала. «Что делать, если близкий человек пошел в лес и заблудился или вышел с работы, но до дома так и не добрался? Именно таким историям посвящен документальный проект „Вернувшиеся“ на ТВ-3. 13 декабря в эфире программы покажут историю 10 и 12-летних Виктории и Григория Крепп из Тюменской области», — сказано в анонсе. Брат сестрой потерялись в начале июня. Вместе с дедушкой они пошли в лес на границе со Свердловской областью, но домой вернулся только пенсионер. Детей искали несколько суток. Живыми, но изможденными их нашли волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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