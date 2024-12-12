12 декабря 2024

«Остались две дочки»: кто погиб под завалами в свердловской шахте

У погибшего под завалами в шахте «Ново-Кальинская» остались две дочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, каски, каска шахтера
ЧП произошло утром 12 декабря (архивное фото) Фото:

Погибшим при обрушении в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область) оказался 25-летний Петр (имя изменено по просьбе родных). У него остались жена и двое детей, сказал URA.RU его отец.

«Одной дочери пять лет, второй всего два годика. Простите, я не готов сейчас говорить», — сказал собеседник агентства.

По данным URA.RU, Петр трудился шахтером с 2020 года. Трагедия произошла 12 декабря на глубине 1160 метров из-за горного удара. Под завалы с Петром попал и его коллега. Он остался жив. Силовики выясняют обстоятельства обрушения. Семье погибшего будет оказана помощь.

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Погибшим при обрушении в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область) оказался 25-летний Петр (имя изменено по просьбе родных). У него остались жена и двое детей, сказал URA.RU его отец. «Одной дочери пять лет, второй всего два годика. Простите, я не готов сейчас говорить», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Петр трудился шахтером с 2020 года. Трагедия произошла 12 декабря на глубине 1160 метров из-за горного удара. Под завалы с Петром попал и его коллега. Он остался жив. Силовики выясняют обстоятельства обрушения. Семье погибшего будет оказана помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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