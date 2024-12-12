Происшествия «Остались две дочки»: кто погиб под завалами в свердловской шахте У погибшего под завалами в шахте «Ново-Кальинская» остались две дочки 13 декабря 2024 в 12:01 Размер текста - 17 + ЧП произошло утром 12 декабря (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Погибшим при обрушении в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область) оказался 25-летний Петр (имя изменено по просьбе родных). У него остались жена и двое детей, сказал URA.RU его отец. «Одной дочери пять лет, второй всего два годика. Простите, я не готов сейчас говорить», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Петр трудился шахтером с 2020 года. Трагедия произошла 12 декабря на глубине 1160 метров из-за горного удара. Под завалы с Петром попал и его коллега. Он остался жив. Силовики выясняют обстоятельства обрушения. Семье погибшего будет оказана помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Погибшим при обрушении в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область) оказался 25-летний Петр (имя изменено по просьбе родных). У него остались жена и двое детей, сказал URA.RU его отец. «Одной дочери пять лет, второй всего два годика. Простите, я не готов сейчас говорить», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Петр трудился шахтером с 2020 года. Трагедия произошла 12 декабря на глубине 1160 метров из-за горного удара. Под завалы с Петром попал и его коллега. Он остался жив. Силовики выясняют обстоятельства обрушения. Семье погибшего будет оказана помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям