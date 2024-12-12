«Остались две дочки»: кто погиб под завалами в свердловской шахте

Погибшим при обрушении в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область) оказался 25-летний Петр (имя изменено по просьбе родных). У него остались жена и двое детей, сказал URA.RU его отец.
«Одной дочери пять лет, второй всего два годика. Простите, я не готов сейчас говорить», — сказал собеседник агентства.
По данным URA.RU, Петр трудился шахтером с 2020 года. Трагедия произошла 12 декабря на глубине 1160 метров из-за горного удара. Под завалы с Петром попал и его коллега. Он остался жив. Силовики выясняют обстоятельства обрушения. Семье погибшего будет оказана помощь.
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