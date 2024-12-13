Белоусову доложили об успехах группировки «Восток». Видео

Группировка «Восток» освободила за месяц семь населенных пунктов
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Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили о модернизированном вооружении группировки «Восток»
Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили о модернизированном вооружении группировки «Восток» Фото:
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Группировка ВС РФ «Восток» за прошедший месяц освободила семь населенных пунктов и участок площадью более 300 квадратных километров. Об этом министру обороны РФ Андрею Белоусову доложил командующий группировкой войск генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

«Командующий группировкой войск „Восток“ генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил Министру обороны РФ,что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов», — сообщил Иванаев Белоусову, видео публикует Минобороны РФ. Командующий уточнил, что его группировка за месяц заняла участок в 300 квадратных километров.

Также главе Минобороны продемонстрировали модернизированные средства против беспилотников противника, роботизированные комплексы, средства связи. Благодаря высокоточным средствам поражения и ударным БПЛА «Восток» наносит существенный ущерб технике и живой силе Украины, отметил Иванаев.

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Группировка ВС РФ «Восток» за прошедший месяц освободила семь населенных пунктов и участок площадью более 300 квадратных километров. Об этом министру обороны РФ Андрею Белоусову доложил командующий группировкой войск генерал-лейтенант Андрей Иванаев. «Командующий группировкой войск „Восток“ генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил Министру обороны РФ,что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов», — сообщил Иванаев Белоусову, видео публикует Минобороны РФ. Командующий уточнил, что его группировка за месяц заняла участок в 300 квадратных километров. Также главе Минобороны продемонстрировали модернизированные средства против беспилотников противника, роботизированные комплексы, средства связи. Благодаря высокоточным средствам поражения и ударным БПЛА «Восток» наносит существенный ущерб технике и живой силе Украины, отметил Иванаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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