Группировка ВС РФ «Восток» за прошедший месяц освободила семь населенных пунктов и участок площадью более 300 квадратных километров. Об этом министру обороны РФ Андрею Белоусову доложил командующий группировкой войск генерал-лейтенант Андрей Иванаев.
«Командующий группировкой войск „Восток“ генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил Министру обороны РФ,что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов», — сообщил Иванаев Белоусову, видео публикует Минобороны РФ. Командующий уточнил, что его группировка за месяц заняла участок в 300 квадратных километров.
Также главе Минобороны продемонстрировали модернизированные средства против беспилотников противника, роботизированные комплексы, средства связи. Благодаря высокоточным средствам поражения и ударным БПЛА «Восток» наносит существенный ущерб технике и живой силе Украины, отметил Иванаев.
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