Песков подтвердил, что массированный удар по Украине нанесен в ответ за Таганрог

Массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины Вооруженных сил Российской Федерации в пятницу, 13 декабря, был нанесен в ответ на ракетный удар по военному аэродрому в Таганроге. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«В том числе», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос о причинах масштабного удара ВС РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В среду, 11 декабря, с территории Украины была произведена ракетная атака на военный аэродром в Таганроге с применением западных ракет ATACMS. В пятницу, 13 декабря, ВС РФ ответили массированным ударом по объектам энергетической и топливной инфраструктуры на территории Украины. Атака велась с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников.
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