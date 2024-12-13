Песков подтвердил, что массированный удар по Украине нанесен в ответ за Таганрог

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© Служба новостей «URA.RU»
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Массированный удар по Украине был в том числе за Таганрог, подтвердит Песков
Массированный удар по Украине был в том числе за Таганрог, подтвердит Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины Вооруженных сил Российской Федерации в пятницу, 13 декабря, был нанесен в ответ на ракетный удар по военному аэродрому в Таганроге. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«В том числе», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос о причинах масштабного удара ВС РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

В среду, 11 декабря, с территории Украины была произведена ракетная атака на военный аэродром в Таганроге с применением западных ракет ATACMS. В пятницу, 13 декабря, ВС РФ ответили массированным ударом по объектам энергетической и топливной инфраструктуры на территории Украины. Атака велась с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников.

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Массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины Вооруженных сил Российской Федерации в пятницу, 13 декабря, был нанесен в ответ на ракетный удар по военному аэродрому в Таганроге. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. «В том числе», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос о причинах масштабного удара ВС РФ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  В среду, 11 декабря, с территории Украины была произведена ракетная атака на военный аэродром в Таганроге с применением западных ракет ATACMS. В пятницу, 13 декабря, ВС РФ ответили массированным ударом по объектам энергетической и топливной инфраструктуры на территории Украины. Атака велась с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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