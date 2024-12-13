Военный эксперт Кнутов раскрыл подробности конфликта Пригожина и Минобороны в Сирии

Действия Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер» в Сирии, не согласованные с командованием вооруженными силами РФ, приводили к военным успехам, и в то же время увеличивали потери самих вагнеровцев. Такое мнение высказал военный историк и эксперт Юрий Кнутов в беседе с URA.RU.
«Неповиновение. (Пригожин-прим. URA.RU) действовал так, как он считает сам нужным, без согласования с руководством министерства обороны. Это приводило, с одной стороны, к военным успехам, а с другой стороны, это приводило к ненужным потерям. И среди его военнослужащих (в том числе)», — сказал Кнутов.
Яркой иллюстрацией этого стал случай попадания колонны ЧВК «Вагнер» под удар американской авиации. Это произошло в феврале 2018 года.
«Министерство обороны принимало решение, что наши войска действуют определенным образом. Эти действия согласовывались даже с американцами. И, в общем-то, чтобы не произошло каких-то боестолкновений между нашими частями и американскими. И раз это закончилось тем, что он (Пригожин — прим. URA.RU) попал под удар американской авиации. Его колонна попала под удар американской авиации», — рассказал Кнутов.
По мнению военного эксперта, несмотря на несогласованность действий с военным командованием и высокие потери организация подразделений ЧВК «Вагнера» и их действия на поле боя заслуживает того, чтобы их опыт перенимали. Чем и занимаются военнослужащие ВС РФ и Белоруссии.
«Хотя сама организация подразделений, то, как эти подразделения действовали, заслуживает глубокого уважения, и изучения, и копирование, и внедрение в войска. Именно поэтому его части были переброшены в Беларусь для обучения местного спецназа. А другие подразделения перешли в состав Росгвардии, либо Министерства обороны РФ, где эти войска стали эталонными с точки зрения примера ведения боевых действий, тактических приемов. Более того, многие из военнослужащих ЧВК „Вагнер“ стали командирами, специалистами, которые обучают вновь прибывших военнослужащих, тактике ведения боя», — заявил Кнутов.
Почему ЧВК «Вагнера» не узаконили
Мнения о легализации частных военных компаний (ЧВК) звучали еще 10 лет назад, но к конкретному решению не привели. Юрий Кнутов в разговоре с URA.RU высказал мнение, что «вагнеровцы» не подходили под описание ЧВК.
«Международное право разрешает частные военные компании, которые занимаются только вопросами консультаций, охраны, сопровождения грузов и обучением. ЧВК в боевых действиях участвовать не имеет права. Это уже переходит в другую категорию. И, соответственно, так как Россия тогда достаточно жестко соблюдал все вопросы, связанные с международным правом, как и сейчас, кстати, соблюдает, то мы, собственно говоря, не легализовали частные военные компании», — сказал Кнутов.
По его мнению, сейчас ситуация изменилась из-за специальной военной операции. По свидетельствам очевидцев, военнослужащие США в составе неназванной ЧВК принимали участие в боевых действиях, в том числе на территории Курской области.
«С началом специальной военной операции статус ЧВК начал меняться по одной простой причине, что на стороне противника, то есть вооруженных сил Украины, действует большое количество ЧВК, как украинских, так и натовских. Известные американские компании, Blackwater (в данный момент называется Constellis Holding- прим. URA.RU) и так далее, которые даже в Курскую область входили в первых рядах и были найдены. Захвачен был бронетранспортер Bradley. Есть основания предполагать, что американское какое-то спецназовское подразделение под видом ЧВК входило в курскую область. Вот в связи с тем, что наш противник стал применять достаточно активно частные военные компании, эти ЧВК, они призваны скрыть реальную принадлежность натовского спецназа какой-либо из стран», — сказал Кнутов.
Российские ЧВК же сейчас действуют только за пределами России. Главными примерами являются африканские республики Мали или ЦАР.
«ЧВК (российские — прим. URA.RU) сейчас действует только за пределами России. То есть они могут быть зарегистрированы в любой стране, и там, соответственно, они могут функционировать в Мали или Центрально-Африканской Республике. Хотя в ЦАРе, там официально наши военнослужащие действуют по договорённости с руководством республики», — прокомментировал Кнутов.
Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе. Самолет, в котором летел он и командиры компании, в том числе его правая рука Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области. «Суперджет» упал из-за постороннего предмета в багаже, который повлиял на ход полета. Еще в 2019 году Пригожина объявляли «погибшим» в результате авиакатастрофы, однако позже он со своей компанией стал участником спецоперации на Украине.
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