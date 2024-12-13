В Минобороны РФ сообщили об освобождении семи населенных пунктов

13 декабря 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

ВС России освободили курские Новоивановку и Дарьино Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска освободили за неделю семь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны во время брифинга. Среди освобожденных территорий, в том числе, курские Новоивановка и Дарьино. Ранее военное ведомство заявило о том, что ВС РФ в пятницу, 13 декабря, нанесли массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Удар был осуществлен с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников. По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Все объекты поражены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска освободили за неделю семь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны во время брифинга. Среди освобожденных территорий, в том числе, курские Новоивановка и Дарьино. Ранее военное ведомство заявило о том, что ВС РФ в пятницу, 13 декабря, нанесли массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Удар был осуществлен с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников. По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Все объекты поражены.