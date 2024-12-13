В Минобороны РФ сообщили об освобождении семи населенных пунктов

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ВС России освободили курские Новоивановку и Дарьино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили за неделю семь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны во время брифинга. Среди освобожденных территорий, в том числе, курские Новоивановка и Дарьино.

Ранее военное ведомство заявило о том, что ВС РФ в пятницу, 13 декабря, нанесли массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Удар был осуществлен с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников. По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Все объекты поражены.

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Российские войска освободили за неделю семь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны во время брифинга. Среди освобожденных территорий, в том числе, курские Новоивановка и Дарьино. Ранее военное ведомство заявило о том, что ВС РФ в пятницу, 13 декабря, нанесли массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Удар был осуществлен с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников. По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Все объекты поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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