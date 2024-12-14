Лучший маасдам для новогоднего стола: рейтинг Роскачества

Хороший сыр — одна из важнейших составляющих новогоднего стола. Чтобы россияне не ошиблись с выбором и смогли купить сыр по-настоящему хорошего качества, Роскачество составила рейтинг одного из его самых популярных сортов — маасдама. Рассказываем, продукция каких производителей признана лучшей, и почему полезно есть сыр.
Маасдам: отличительные черты сорта
Сыр маасдам начали производить в одноименном небольшом городке в Нидерландах. Маасдам легко узнать на полке по гладкой текстуре и большому количеству округлых отверстий в массе сыра. Эти глазки появляются далеко не сразу: когда сыр убирают на вызревание, он имеет однородную консистенцию. Дырочки возникают позже, под влиянием газов, образующихся во время брожения.
По вкусу и запаху маасдам тоже выделяется из общей массы сыров: у этого сорта они характерные, сладковато-терпкие. Специалисты улавливают у маасдама фруктово-ореховое послевкусие.
Как правило, маасдам имеет жирность 45%, а по плотности относится к полутвердым или твердым сырам. Такой сыр хорошо держит форму и легко режется.
Как оценивали качество маасдама
В декабре 2024 года специалисты Роскачества закупили 20 упаковок маасдама от российских и белорусских производителей, а затем отправили их на исследование по 105 параметрам. Сыр проверяли на безопасность, изучали его жировой состав (допустимо содержание только молочного жира — растительного быть не должно), определяли количество соли, кальция, массовую долю влаги.
Также эксперты оценивали вкус, аромат, цвет, рисунок, внешний вид, консистенцию сыра. Еще одним важным критерием была достоверность информации, указанной на упаковке.
Лучший маасдам по версии Роскачества
Самую высокую оценку получил маасдам торговой марки Cheese Gallery — он набрал 4,74 балла из пяти возможных. Специалисты посчитали его полностью безопасным, выяснили, что на упаковке указана правдивая информация и положительно отозвались о вкусе и запахе образца. Единственным недочетом назвали слишком желтый цвет образца.
Второе место с результатом в 4,73 балла разделил сыр брендов Schonfeld и «Николаевские сыроварни». В первом случае нарекания возникли к значению pH, превышающему опережающие стандарты Роскачества, а во втором — к слишком большому содержанию соли.
Третье место занял маасдам торговой марки Laime. У него, как и у Schonfeld, выявили небольшие отклонения по кислотности.
Топ-10 образцов сыра маасдам по версии Роскачества:
- Cheese Gallery;
- Schonfeld и «Николаевские сыроварни»;
- Laime;
- «Самокат»;
- «Азбука сыра» и «Сыробогатов»;
- Viola и «Вкусвилл»;
- «Зеленая линия»;
- «Радость вкуса»;
- «Брест-Литовск»;
- Globus.
Меньше трех баллов получили сыры только двух торговых марок — «Натуралина» и «Ферма Сытник». В обоих случаях информация на упаковке была неверной, кислотность оказалась слишком активной, а цвет — излишне желтым.
Сыры от «Ашана», Excelsior, «Рогачевъ», «Ичалок» и «Сырной волости» тоже расположились во второй части рейтинга. Их результат — от 3,5 до 4,13 балла.
Зачем нужно есть сыр
Диетолог Светлана Кашицкая рекомендует употреблять сыр 3-4 раза в неделю. Как рассказала врач на своей странице в соцсети, сыр богат легкоусвояемым кальцием, помогает при бессоннице, стрессе и тревожности. Благодаря входящему в состав лизину, сыр негативно влияет на вирусы. Эта же аминокислота защищает артерии от закупорки и улучшает состояние пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.
Несмотря на то, что регулярное употребление сыра может помочь справиться с бессонницей, есть его диетолог рекомендует не вечером, а в первой половине дня. Лучше всего, по мнению Светланы Кашицкой, сочетать сыр с овощами — например, добавлять в состав салатов. Также можно дополнять сыром порцию утренней каши.
Есть сыр с яйцами врач не советует, потому что одновременное поступление в организм двух высокобелковых продуктов может мешать их усвоению. Сливочное масло — тоже не лучший компаньон для сыра. Жир, содержащийся в масле, подавляет выделение желудочных соков, необходимых для усвоения сыра.
Еще одно неудачное, по мнению Светланы Кашицкой, сочетание — сыр и мясо. По словам диетолога, фосфор, содержащийся в сыре, не дает в полной мере усвоиться цинку из мяса. Сыр с красным вином, как считает эксперт, может привести к мигрени.
Маасдам на новогоднем столе
Сыр маасдам можно использовать для приготовления множества блюд для новогоднего стола. Маасдам может стать одной из самых ярких частей сырной нарезки, а также входить в состав различных салатов, сырных и мясных рулетов. Тертым сыром маасдам можно фаршировать шампиньоны, сделать с ним запеченный в духовке картофель и так далее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.