13 декабря 2024

Махонин предупредил жителей о реконструкции Чусовского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин пообещал скорое возобновление работ по реконструкции Чусовского моста
Махонин пообещал скорое возобновление работ по реконструкции Чусовского моста Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ремонтные работы на Чусовском мосту будут перезапущены в ближайшее время. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на съезде партии «Единой России» в Москве.

«У нас поменялся владелец концессионной компании, выбран новый генподрядчик. Проделано большое количество подготовительной работы. Я считаю, что сейчас гораздо меньше рисков с точки зрения достройки моста. Работы по реконструкции будут активизированы в самое ближайшее время», — рассказал глава Прикамья.

Строительство Чусовского моста стартовало еще в 2018 году. Его планировали установить рядом с действующим, а старый отреставрировать. В 2022 году новый мост открыли, однако реконструкция старого не началась. Власти приняли решение о замене генподрядчика и в октябре 2024 года контракт был расторгнут. Позже минтранс Пермского края заявил о возобновлении работ по реконструкции Чусовского моста.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ремонтные работы на Чусовском мосту будут перезапущены в ближайшее время. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на съезде партии «Единой России» в Москве. «У нас поменялся владелец концессионной компании, выбран новый генподрядчик. Проделано большое количество подготовительной работы. Я считаю, что сейчас гораздо меньше рисков с точки зрения достройки моста. Работы по реконструкции будут активизированы в самое ближайшее время», — рассказал глава Прикамья. Строительство Чусовского моста стартовало еще в 2018 году. Его планировали установить рядом с действующим, а старый отреставрировать. В 2022 году новый мост открыли, однако реконструкция старого не началась. Власти приняли решение о замене генподрядчика и в октябре 2024 года контракт был расторгнут. Позже минтранс Пермского края заявил о возобновлении работ по реконструкции Чусовского моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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