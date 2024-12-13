Махонин предупредил жителей о реконструкции Чусовского моста

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ремонтные работы на Чусовском мосту будут перезапущены в ближайшее время. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на съезде партии «Единой России» в Москве.
«У нас поменялся владелец концессионной компании, выбран новый генподрядчик. Проделано большое количество подготовительной работы. Я считаю, что сейчас гораздо меньше рисков с точки зрения достройки моста. Работы по реконструкции будут активизированы в самое ближайшее время», — рассказал глава Прикамья.
Строительство Чусовского моста стартовало еще в 2018 году. Его планировали установить рядом с действующим, а старый отреставрировать. В 2022 году новый мост открыли, однако реконструкция старого не началась. Власти приняли решение о замене генподрядчика и в октябре 2024 года контракт был расторгнут. Позже минтранс Пермского края заявил о возобновлении работ по реконструкции Чусовского моста.
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