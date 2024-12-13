13 декабря 2024

В ЯНАО перекрыто движение на еще одной трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения введены из-за погоды
Ограничения введены из-за погоды Фото:

В ЯНАО автодорога между Лабытнанги и Харпом закрыта для движения транспорта с 19:30 14 декабря. Об этом в соцсети сообщили в окружном дептрансе.

«Из-за неблагоприятной погоды с 19.30 закрывается движение по дороге Лабытнанги-Харп», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено с 6-го по 34-й километры трассы.

Утром была закрыта для движения автодорога Обская — Паюта. Сроки введенных ограничений не уточнялись.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО автодорога между Лабытнанги и Харпом закрыта для движения транспорта с 19:30 14 декабря. Об этом в соцсети сообщили в окружном дептрансе. «Из-за неблагоприятной погоды с 19.30 закрывается движение по дороге Лабытнанги-Харп», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено с 6-го по 34-й километры трассы. Утром была закрыта для движения автодорога Обская — Паюта. Сроки введенных ограничений не уточнялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...