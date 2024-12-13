В ЯНАО перекрыто движение на еще одной трассе

Ограничения введены из-за погоды
В ЯНАО автодорога между Лабытнанги и Харпом закрыта для движения транспорта с 19:30 14 декабря. Об этом в соцсети сообщили в окружном дептрансе.
«Из-за неблагоприятной погоды с 19.30 закрывается движение по дороге Лабытнанги-Харп», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено с 6-го по 34-й километры трассы.
Утром была закрыта для движения автодорога Обская — Паюта. Сроки введенных ограничений не уточнялись.
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