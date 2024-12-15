Экс-генсек ОДКБ раскрыл, кто мог предотвратить конфликт на Украине задолго до его начала

Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа считает, что украинский конфликт можно было предотвратить еще до «майдана» 2014 года. По его словам, урегулированию, на тот момент еще народного противостояния, мог поспособствовать бывший президент страны Виктор Янукович с позиции силы. Причем он мог это сделать за год до активных народных восстаний.
«Была, конечно [возможность урегулировать конфликт]. Если бы Янукович повел себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот „майдан“, то возможно, Украина развивалась вне кризиса, а более эволюционным путем», — сказал Бордюжа в разговоре с ТАСС. Тогда, уточнил собеседник, Украина могла бы добиться поставленных целей мирным путем. По его словам, Янукович мог разрешить конфликт еще в 2013 году. Именно тогда, уточнил Бордюжа, уже начались предпосылки, которые затем привели к российской СВО.
22 февраля 2014 года в Украине состоялся государственный переворот после трех месяцев противостояния между сторонниками европейской интеграции и ее противниками, известный как «Евромайдан». Протесты привели к отставке Януковича, после чего начались конфликты в Донбассе на протяжении восьми лет. Уже 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о решении начать спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.
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