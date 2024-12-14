На здание в Заозерном заметили сюрприз от застройщика
В Заозерном микрорайоне Кургана на фасаде строящейся многоэтажки по ночам светится «сердце», которое видно издалека. Об этом сообщили горожане.
«На въезде в Курган со стороны Заозерного по ночам подсвечиваются окна недостроенной многоэтажки, которые образуют силуэт в форме сердца. Выглядит красиво», говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте».
В комментариях горожане отметили, что «сердечко» дарит позитив жителям. Они считают это своеобразным теплым приветом от застройщика.
«Сердце» заметили горожане на здании
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