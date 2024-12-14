14 декабря 2024

Для курганцев зажгли «сердце» на фасаде недостроенной высотки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На здание в Заозерном заметили сюрприз от застройщика
На здание в Заозерном заметили сюрприз от застройщика Фото:

В Заозерном микрорайоне Кургана на фасаде строящейся многоэтажки по ночам светится «сердце», которое видно издалека. Об этом сообщили горожане.

«На въезде в Курган со стороны Заозерного по ночам подсвечиваются окна недостроенной многоэтажки, которые образуют силуэт в форме сердца. Выглядит красиво», говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте».

В комментариях горожане отметили, что «сердечко» дарит позитив жителям. Они считают это своеобразным теплым приветом от застройщика. 

«Сердце» заметили горожане на здании
«Сердце» заметили горожане на здании
Фото:

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В Заозерном микрорайоне Кургана на фасаде строящейся многоэтажки по ночам светится «сердце», которое видно издалека. Об этом сообщили горожане. «На въезде в Курган со стороны Заозерного по ночам подсвечиваются окна недостроенной многоэтажки, которые образуют силуэт в форме сердца. Выглядит красиво», говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте». В комментариях горожане отметили, что «сердечко» дарит позитив жителям. Они считают это своеобразным теплым приветом от застройщика. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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