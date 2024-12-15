Приближаются длинные новогодние праздники, а значит пора составить список сериалов для семейного просмотра. URA.RU собрало топ проектов о новогодних чудесах, громких расследованиях и романтических историях. В списке можно увидеть культовые проекты, и недавно появившиеся новинки.
«Санта-Клаусы»
Комедийный сериал, созданный на основе фильма «Санта-Клаус». По сюжету главный герой Скотт Келвин много лет заменял Санта-Клауса, после того, как по ошибке убил его. Однако со времени дети выросли и перестали верить в чудо. Тогда Санта решил найти себе замену и уйти на пенсию. Однако новый Санта попытался уничтожить дух праздника, что привело к гибели Северного полюса. Легкая комедия состоит из нескольких серий и наполнена волшебством, добром и юмором. В сериале можно увидеть Элизабет Митчелл, Дэвида Крамхолца, Девина Брайта.
«Новогодний шеф»
В сериале «Новогодний шеф» главная интрига закручивается вокруг неожиданного поворота событий в роскошном ресторане в канун Нового года. Владелец заведения сталкивается с серьезной проблемой: его повара уходят, и это происходит именно тогда, когда все столики забронированы, а гости уже собрались и ожидают праздничный ужин.
Олеся, обладающая уникальным даром чувствовать, какая еда нужна каждому человеку, берет на себя ответственность спасти ситуацию. Каждый гость получил не просто еду, но кусочек своего детства или молодости. Это было похоже на настоящее волшебство. Олеся не только спасает вечер, но и приносит удивительные эмоции всем присутствующим, возвращая их к самым теплым и радостным воспоминаниям. Кроме того, Олеся сталкивается с личной миссией — выполнить желание своего сына, что добавляет драматизма в развитие сюжета. Главные роди в сериале исполняют Павел Прилучный и Зоя Бербер.
«Праздники»»»»»
Комедийный сериал «Праздники» от режиссера Бориса Дергачева, рассказывающий о семье Пыжовых из небольшого провинциального городка. Члены семьи настолько разные, что обычно встречаются только по праздникам. Преподаватель Академии МВД Наталья Пыжова, ее супруг, работник МЧС Виктор и их дочери Лена и Юля найдут множество поводов для встреч — юбилеи, народные праздники, среди которых 8 Марта и, конечно, Новый год. Ну а встречи, конечно, не обойдутся без ссор, казусных и комичных ситуаций и радостных примирений.
«Настоящий детектив»
Сериал «True Detective» рассказывает о работе детективов в разных штатах США, каждый сезон представляет отдельную историю. Первый сезон сериала погружает зрителей в атмосферу Луизианы, где два детектива, которых сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном, пытаются разгадать оккультное убийство, расследование которого занимает 17 лет.
Второй сезон переносит действие в Калифорнию, где трое детективов из разных отделов полиции, в лице Колина Фаррелла, Рэйчел Макадамс и Тейлора Китча, следуют за цепью преступлений, связанных с убийством коррумпированного политика. Эти персонажи сталкиваются с многослойными вызовами в ходе своего расследования.
«Соколиный глаз»
Сериал о приключениях супергероя Клинта Бартона, известного также как Хоукай. В центре сюжета история о том, как Клинт узнает, что кто-то использует его старый костюм Ронина для совершения преступлений на улицах Нью-Йорка.
Действия сериала разворачиваются вокруг появления Кейт Бишоп, молодой лучницы, которая надела костюм Ронина. Тем временем на Ронина и Бартона охотится преступная группировка «Мафия в трениках» и другие неприятели из его прошлого. В сериале показаны испытания, с которыми сталкиваются главные герои, включая преследование со стороны преступной группировки.
Новые сериалы
«Первый номер»
Сериал вышел в декабре 2024 года. «Первый номер» — это драмеди режиссера Клима Козинского о сложностях работы современных гламурных журналов и интригах внутри коллектива. История рассказывает о жизни Кости Иноземцева, который ранее прославился написанием бестселлеров.
Однако сейчас он уже не пользуется большой популярностью и живет за счет кредитов. Ему выпадает шанс стать редактором штаба ранее известного журнала и создать для издания новый имидж. Впереди его ждут бесконечные стычки с коллективом, проблемы в личной жизни и интриги коллег. Главный герой понимает, что у него появился шанс вернуть не только свой статус известного писателя, но свою бывшую возлюбленную.
«Мамонты»
Сериал об обманутом пенсионере, который решил бороться с киберпреступностью. Главную роль исполняет Юрий Стоянов. По сюжету пенсионер Николай Николаевич решил переехать, продать свою квартиру и временно переехать к дочери в Москву. Однако у него украли вырученные с продажи жилья деньги и он сам берется расследовать преступление. К расследованию он подключает свою внучку-подростка. Девушка уже давно мечтает о том, чтобы дед уехал из ее квартиры, поэтому всеми силами пытается помочь ему в поиске преступников.
«Настоящий детектив»
Новый сезон сериала выходит в январе 2025 года. Он получил подзаголовок «Ночная страна». Это один из культовых сериалов последнего десятилетия. Предыдущий сезон появился на экранах пять лет назад. В этот раз действия детектива переносятся в Аляску. Главные героини, полицейские Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, которых сыграли Джоди Фостер и Кали Реис, будут расследовать таинственные исчезновения сотрудников научно-исследовательской станции перед наступлением полярной ночи.
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