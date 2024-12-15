«Будут косули, а за ними волки»: курганцы испугались отмены автобусов в Кособродск

В связи с отсутствием водителей в Курганской области отменен автобусный маршрут №252, соединяющий рабочий поселок Кособродск с областным центром. Местные жители при этом пишут, что опасаются остаться в транспортной изоляции в ситуации, когда в регион могут прийти волки. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с отсутствием водителей, что ведет к нерегулярности выполнения рейсов, компания вынуждена прекратить работу по данному маршруту. Спасибо за ваше терпение», — указано в посте группы «ВКонтакте» «Подслушано в Кособродске(NEW)».
В комментариях под постом местные жители высказали свое недовольство в связи с отменой рейсового автобуса и в связи с отсутствием альтернатив. Жители поселка собираются обратиться к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой вернуть автобус.
«Необходимо не оставаться в стороне в сложившейся ситуации. Если в летнее время еще возможно выкрутиться, то в зимнее время на такой огромный поселок ни одного автобуса — это катастрофа. Не дай бог зимой опять будут косули, а за ними волки. Да и в целом на огромный поселок только жд сообщение — это очень тяжело», — пожаловалась местная жительница.
Журналист URA.RU попытался получить комментарий компании, однако в открытых данных телефона нет. При этом удалось найти, что департамент экономразвития региона принял решение аннулировать свидетельство об осуществлении перевозок, выданное ООО «ПТК», в связи с полным отсутствием рейсов без объяснения причин.
В качестве временной меры департамент ищет нового перевозчика, которому готов выдать временное свидетельство на срок не более чем на 180 дней. Таким образом, власти стремятся обеспечить быстрое возобновление транспортного сообщения, не допуская длительного перерыва в обслуживании населения.
Ситуация с маршрутом №252 не единственная проблемная в регионе. Сейчас в реестре межмуниципальных маршрутов Курганской области зарегистрировано 98 маршрутов, из которых четыре не функционируют из-за отсутствия перевозчика.
URA.RU писало, что проблемы на маршруте №252 случались и ранее. Автобусы ломались, но их ремонтировали и снова выпускали на рейсы. Важно отметить, что жители Красного Октября могут воспользоваться альтернативным транспортом — электропоездом. Однако этот вариант может быть менее удобным и доступным для всех категорий граждан, по сравнению с автобусным сообщением.
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