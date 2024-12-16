Родители девочек тратят больше денег на допобразование и лечение детей

Траты на дополнительное образование и лечение выше у родителей девочек, чем у родителей мальчиков. К такому выводы пришли авторы исследования «Расходы домохозяйств на дополнительное образование и здоровье детей в возрасте 10-17 лет в регионах России». Исследование опубликовано на сайте журнала «Демографическое обозрение».
«Пол ребенка, наряду с его возрастом, является значимым фактором уровня расходов на дополнительное образование и здоровье, — говорится в исследовании. — Девочки по сравнению с мальчиками зачастую оказываются более включенными в систему дополнительного образования, что влияет на уровень расходов их родителей. В младших возрастах большие траты на здоровье наблюдаются среди родителей мальчиков, но, начиная с 13 лет, в расходах на здоровье появляется дисбаланс в пользу девочек».
По мнению авторов исследования, большие траты на допобразование девочек объясняются тем, что они гораздо чаще посещают творческие кружки и занятия по школьным предметам. Например, доля девочек, посещающих занятия по танцам, в среднем по регионам в три раза превышает долю мальчиков. При этом чем старше ребенок, тем дороже обходится родителям его обучение. Преимущественно это связано с подготовкой к выпускным экзаменам. Так, на дополнительное образование девушек 17 лет в регионах РФ траты составили примерно 39% от установленного прожиточного минимума. Наибольшая сумма была зафиксирована в ХМАО — 45%.
Среди детей, посещающих спортивные секции, пропорции меняются в обратную сторону. В 10 лет примерно 55% мальчиков занимаются спортом, к 17 годам эта цифра снижается до 48%. Девочек, выбирающих спорт, гораздо меньше: около 30% в 10 лет, 21% к 17 годам. Исследователи считают, что малая доля девочек, занятых в спорте, может быть одной из причин, почему затраты на их здоровье у родителей больше, чем на здоровье мальчиков.
Траты на здоровье увеличиваются с возрастом ребенка. «Если в 10-летнем возрасте расходы в этой категории составляют в среднем по рассматриваемым регионам 19,9% от регионального прожиточного минимума в месяц, то на здоровье 17-летнего ребенка тратится уже 22,3%», — говорится в исследовании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.