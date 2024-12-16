Гигантские кучи снега в Железнодорожном районе Екатеринбурга могут быть связаны с изменением технологии уборки. На это указывает комментарий префекта Виталия Першина для URA.RU.
«Мы в этом году поменяли технологию. Днем мы их [кучи] формируем, в ночь вывозим, чтобы [нанятый по коммерческому договору] погрузчик не просто так ездил с кучки на кучку постоянно, тратил ресурсы», — объяснил Першин.
Большие снежные кучи в Железнодорожном районе URA.RU заметило днем 14 декабря, особенно много их было у вокзала. После публикации агентства кучи убрали. Совпадение это или нет, доподлинно неизвестно, но источник URA.RU сообщил, что вечером 14-го, реагируя на информационную волну, городское начальство устроило выволочку ответственным на местах.
Железнодорожный район пока лидирует в опросе URA.RU, какой район наименее успешен в борьбе с осадками. Его назвал каждый четвертый респондент.
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