Глава района объяснил гигантские кучи снега в Екатеринбурге. Фото

Глава района Екатеринбурга связал кучи снега с новой технологией уборки
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега в Железнодорожном районе. Екатеринбург , улица челюскинцев
В этом году коммунальщики поменяли технологию уборки снега Фото:
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Гигантские кучи снега в Железнодорожном районе Екатеринбурга могут быть связаны с изменением технологии уборки. На это указывает комментарий префекта Виталия Першина для URA.RU.

«Мы в этом году поменяли технологию. Днем мы их [кучи] формируем, в ночь вывозим, чтобы [нанятый по коммерческому договору] погрузчик не просто так ездил с кучки на кучку постоянно, тратил ресурсы», — объяснил Першин.

Большие снежные кучи в Железнодорожном районе URA.RU заметило днем 14 декабря, особенно много их было у вокзала. После публикации агентства кучи убрали. Совпадение это или нет, доподлинно неизвестно, но источник URA.RU сообщил, что вечером 14-го, реагируя на информационную волну, городское начальство устроило выволочку ответственным на местах.

Железнодорожный район пока лидирует в опросе URA.RU, какой район наименее успешен в борьбе с осадками. Его назвал каждый четвертый респондент.

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Гигантские кучи снега в Железнодорожном районе Екатеринбурга могут быть связаны с изменением технологии уборки. На это указывает комментарий префекта Виталия Першина для URA.RU. «Мы в этом году поменяли технологию. Днем мы их [кучи] формируем, в ночь вывозим, чтобы [нанятый по коммерческому договору] погрузчик не просто так ездил с кучки на кучку постоянно, тратил ресурсы», — объяснил Першин. Большие снежные кучи в Железнодорожном районе URA.RU заметило днем 14 декабря, особенно много их было у вокзала. После публикации агентства кучи убрали. Совпадение это или нет, доподлинно неизвестно, но источник URA.RU сообщил, что вечером 14-го, реагируя на информационную волну, городское начальство устроило выволочку ответственным на местах. Железнодорожный район пока лидирует в опросе URA.RU, какой район наименее успешен в борьбе с осадками. Его назвал каждый четвертый респондент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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