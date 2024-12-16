Магазины в России заполнят недорогими ягодами и фруктами

В России не допустят наценок на фрукты и ягоды. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 16 декабря сообщил, что в скорректированной программе развития сельского хозяйства уделили больше внимания производителям плодоовощных культур и закупке газопоршневых установок (ГПУ) для теплиц. Как объяснили эксперты URA.RU, автономные мини-электростанции помогут нарастить производство и не зависеть от непогоды.
Мишустин во вступительном слове сообщил, что госпрограмма развития сельского хозяйства будет уточнена по поручению президента Владимира Путина. «Теперь при выделении средств больше внимания уделим созданию условий для агробизнеса, который занимается фруктами и ягодами, чтобы у таких предпринимателей было финансирование на сады, на питомники. Еще одна важная область — это содействие в заключении договоров агрострахования. Из ?за чрезвычайных ситуаций с погодой производители несут серьезные потери по объемам урожая и по поголовью животных. Мы сталкиваемся с этим практически ежегодно. Нужно помочь бизнесу снизить риски. И субсидирование таких расходов должно быть усилено», — подчеркнул премьер.
Правительство уточнит условия предоставления грантов на развитие материально-технической базы и семейных ферм. «За счет этих ресурсов можно приобретать, а также осуществлять монтаж газопоршневых установок, что позволит сократить траты малых хозяйств на электроэнергию», — резюмировал Мишустин.
Правительство поможет предпринимателям с закупкой газопоршневых установок, поскольку это незаменимое оборудование в тепличном хозяйстве, объяснил руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. «ГПУ нужны тем, кто выращивает овощи и семена для селекции. Они вырабатывают электроэнергию. В России, в отличие от южных стран, короткий световой день, а досветка нужна растениям. В качестве побочного продукта ГПУ еще и дает тепло, обогревая хозяйство и сокращая затраты. Если быть точным — примерно в два раза. Конечно, это влияет на экономику агропромышленного комплекса, на доходность бизнеса и на цены конечной продукции», — отметил эксперт.
Важно и то, что власти уделяют больше внимания страхованию хозяйств, что особенно актуально в этом году из-за заморозков, уничтоживших часть урожая в центральных районах России, напомнил Тихонов. «Закладывание интенсивных садов — затратное мероприятие, и стихийные бедствия приводят к большим убыткам и разорению хозяйств. Меры правительства смягчат риски и предотвратят наценки», — резюмировал он.
По данным Росстата, 1 килограмм яблок в ноябре этого года стоил 140 рублей и подорожал на 18,6% с ноября 2023 года. Тогда 1 килограмм этого фрукта можно было купить за 118 рублей. При этом груши подорожали за тот же период на 4,4% — с 248 рублей цена поднялась до 259 рублей. Стоимость винограда увеличилась на 13 рублей или на 5,3% с ноября 2023 года по ноябрь 2024 и составила 255 рублей за 1 килограмм.
В силу климатических причин в России сложно производить большое количество ягод и фруктов в естественной среде, поэтому нужны теплицы, подтвердил экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод. По его словам, такой тип предприятия требует капиталовложений, которые не каждый бизнесмен осилит самостоятельно.
«Поддержка правительства поможет масштабировать производство ягод и фруктов. Оно выгодное и прибыльное, несмотря на необходимость в больших инвестициях. Излишки могут отправлять на экспорт. Яблоки, груши, абрикосы и сливы мы частично импортируем, но нам под силу выращивать их самостоятельно и в больших количествах. Газопоршневые установки позволяют сажать культуры в тепличных условиях, увеличивая период в году, когда можно получить урожай. Это, в свою очередь, делает хозяйство товарным, ориентированным на внутренние и внешние рынки. И, в конечном итоге, рост производства приводит к стабилизации цен», — резюмировал Холод.
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