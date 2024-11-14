Власти сделают цены на товары в российских магазинах предсказуемыми. Премьер-министр Михаил Мишустин 14 ноября на совещании по экономическим вопросам призвал мониторить ситуацию в секторах, помогающих развивать предложение на рынке. Как объяснили URA.RU эксперты, власти стремятся нарастить производство отечественной продукции, чтобы снизить зависимость внутреннего рынка от внешнеполитических факторов.
Мишустин во вступительном слове на совещании по экономическим вопросам сообщил, что ВВП России по итогам девяти месяцев прибавил 4,2%, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств. Он уточнил, что основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство, — в том числе по критически важным для технологического суверенитета страны направлениям. «А в целом за три квартала рост этого сектора составил почти 8%», — рассказал премьер.
Глава правительства особо отметил темпы развития машиностроительного комплекса: выпуск ряда транспортных средств и оборудования, включая вагоны, тепловозы, электровозы и суда, увеличился более чем на 50%. Производство компьютеров и электроники растет темпом около 30%, уточнил он.
Мишустин подчеркнул необходимость обеспечить дальнейший устойчивый рост ВВП России. «Для этого по поручению президента сформировали национальные проекты. Они нацелены на ряд ключевых направлений экономики и социальной сферы», — напомнил он.
Премьер призвал постоянно мониторить ситуацию в приоритетных секторах, которые помогают развивать экономику предложения. «Это те сферы деятельности, которые потенциально смогут повысить производительность труда и увеличить объемы выпуска продукции», — напомнил председатель правительства.
Власти хотят нарастить производство и тем самым сбалансировать инфляцию, рассказал URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, этому помогут национальные проекты по достижению технологического суверенитета, запланированные на 2025-2030 годы.
«В рамках этой программы будут созданы новые материалы и химические вещества, беспилотные авиационные системы, средства транспортной мобильности, станкоинструментальное производство и промышленная робототехника. Эти отрасли обеспечат количественный рост российской экономики и ее качественное развитие», — спрогнозировал парламентарий.
Стратегия правительства сейчас направлена на максимальное импортозамещение в производстве по критическим позициям, рассказал Кравченко. «Она, в конечном итоге, позволит наполнить рынок отечественной продукцией, которая будет соперничать с иностранной по цене и качеству», — резюмировал он.
Российские власти планируют создать новые отрасли промышленности с высокой добавленной стоимостью, считают эксперты URA.RU. Это увеличит доходы бюджета и позволит выполнять социальные гарантии перед гражданами в условиях санкционного давления Запада, объяснила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. «Речь идет о замене сложных станков, которые мы закупали за рубежом, на отечественные. Это обеспечит оборудованием многие отрасли российской экономики, снизит нашу зависимость от внешних сил и сделает цены на конечную российскую продукцию предсказуемыми», — отметила эксперт.
Отечественное производство избавляет от поисков дополнительных торговых путей и обхода санкций, чтобы снабдить свою экономику приборами, станками и машинами, пояснила Федосова. По ее словам, недружественные страны в таком случае не смогут использовать свои промышленные возможности как рычаг давления на Россию. «Технологические новшества помешают Западу нарушить наши производственные цепочки, снизят влияние внешнеполитических рисков на экономику страны и, в конечном счете, стабилизируют цены на большое количество товаров народного потребления. Так правительство пытается сохранить и приумножить благосостояние людей», — подчеркнула политолог.
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