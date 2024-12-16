Тюменская облдума за 2,2 миллиона рублей закупает часы со стразами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего планируется изготовить 570 аксессуаров
Всего планируется изготовить 570 аксессуаров Фото:

Тюменская областная дума закупает мужские и женские наручные часы на 2,2 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Всего планируется изготовить 570 аксессуаров.

«Выполнение работ по изготовлению часов для награждения. Начальная цена — 2 250 500 рублей. Заказчик — Тюменская областная дума. Количество часов — 570», — указано в документе.

Будет изготовлено несколько видов часов — с белым, синим и металлическим ремешками. Среди требований к женским — корпус со стразами. Кроме того, аксессуары должны быть персонализированы.

Эскиз часов, которые закупает облдума для женщин
Эскиз часов, которые закупает облдума для женщин
Фото:
Часы также должны быть персонализированы
Часы также должны быть персонализированы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская областная дума закупает мужские и женские наручные часы на 2,2 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Всего планируется изготовить 570 аксессуаров. «Выполнение работ по изготовлению часов для награждения. Начальная цена — 2 250 500 рублей. Заказчик — Тюменская областная дума. Количество часов — 570», — указано в документе. Будет изготовлено несколько видов часов — с белым, синим и металлическим ремешками. Среди требований к женским — корпус со стразами. Кроме того, аксессуары должны быть персонализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...