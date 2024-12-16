Всего планируется изготовить 570 аксессуаров
Тюменская областная дума закупает мужские и женские наручные часы на 2,2 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Всего планируется изготовить 570 аксессуаров.
«Выполнение работ по изготовлению часов для награждения. Начальная цена — 2 250 500 рублей. Заказчик — Тюменская областная дума. Количество часов — 570», — указано в документе.
Будет изготовлено несколько видов часов — с белым, синим и металлическим ремешками. Среди требований к женским — корпус со стразами. Кроме того, аксессуары должны быть персонализированы.
Эскиз часов, которые закупает облдума для женщин
Часы также должны быть персонализированы
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