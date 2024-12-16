16 декабря 2024

Главный строитель Челябинска ушел в отставку, не проработав и трех месяцев

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Начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Рудольф Гурцкая уходит в отставку Фото:

Начальник управления капитального строительства (УКС) мэрии Челябинска Рудольф Гурцкая уходит в отставку, проработав в должности меньше трех месяцев. Начальником УКС станет Андрей Кузнецов, который уже руководил управлением. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Начальником управления капитального строительства с 17 декабря 2024 года назначен Андрей Сергеевич Кузнецов. Окончил ЮУрГУ по специальности „Экспертиза и управление недвижимостью“. Работал: специалистом комитета по делам строительства и архитектуры» Сосновского района; заместителем начальника производственного отдела, начальником технического отдела Управления капитального строительства, заместителем директора, а также возглавлял МКУ «Челябстройзаказчик», — сообщили в пресс-службе администрации.

Гурцкая, двоюродный брат певицы Дианы Гурцкая, возглавил УКС 7 октября. До этого он занимал должность вице-мэра по капстроительству в Кыштыме, при этом проживал в Челябинске. Кузнецов ушел в отставку 14 августа. По данным URA.RU, причиной его увольнения стали разногласия в работе с вице-мэром Александром Перемыкиным.

Сам Перемыкин уже не работает в администрации. Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин, заступив на должность, не стал заключать с ним контракт. Вице-мэром по строительству был назначен Владимир Шамне, ранее руководивший Калининским районом.

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Начальник управления капитального строительства (УКС) мэрии Челябинска Рудольф Гурцкая уходит в отставку, проработав в должности меньше трех месяцев. Начальником УКС станет Андрей Кузнецов, который уже руководил управлением. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Начальником управления капитального строительства с 17 декабря 2024 года назначен Андрей Сергеевич Кузнецов. Окончил ЮУрГУ по специальности „Экспертиза и управление недвижимостью“. Работал: специалистом комитета по делам строительства и архитектуры» Сосновского района; заместителем начальника производственного отдела, начальником технического отдела Управления капитального строительства, заместителем директора, а также возглавлял МКУ «Челябстройзаказчик», — сообщили в пресс-службе администрации. Гурцкая, двоюродный брат певицы Дианы Гурцкая, возглавил УКС 7 октября. До этого он занимал должность вице-мэра по капстроительству в Кыштыме, при этом проживал в Челябинске. Кузнецов ушел в отставку 14 августа. По данным URA.RU, причиной его увольнения стали разногласия в работе с вице-мэром Александром Перемыкиным. Сам Перемыкин уже не работает в администрации. Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин, заступив на должность, не стал заключать с ним контракт. Вице-мэром по строительству был назначен Владимир Шамне, ранее руководивший Калининским районом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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