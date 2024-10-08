Брат певицы Дианы Гурцкая возглавил управление капстроительства мэрии Челябинска

08 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Рудольф Гурцкая получил должность в мэрии Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двоюродный брат певицы Дианы Гурцкая Рудольф возглавил управление капстроительства администрации Челябинска. Эту информацию Рудольф Гурцкая 8 октября подтвердил корреспонденту URA.RU. «Меня представили коллективу. С 7 октября я приступил к своим обязанностям», — сообщил Гурцкая. До последнего времени Гурцкая работал вице-мэром по капстроительству в Кыштыме. При этом Гурцкая, которого называют одним из самых состоятельных чиновников региона, проживал в Челябинске. Судя по данным сайте мэрии Кыштыма, должность вице-мэра по капстроительству в настоящее время вакантна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двоюродный брат певицы Дианы Гурцкая Рудольф возглавил управление капстроительства администрации Челябинска. Эту информацию Рудольф Гурцкая 8 октября подтвердил корреспонденту URA.RU. «Меня представили коллективу. С 7 октября я приступил к своим обязанностям», — сообщил Гурцкая. До последнего времени Гурцкая работал вице-мэром по капстроительству в Кыштыме. При этом Гурцкая, которого называют одним из самых состоятельных чиновников региона, проживал в Челябинске. Судя по данным сайте мэрии Кыштыма, должность вице-мэра по капстроительству в настоящее время вакантна.