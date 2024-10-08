Брат певицы Дианы Гурцкая возглавил управление капстроительства мэрии Челябинска

Двоюродный брат певицы Дианы Гурцкая Рудольф возглавил управление капстроительства администрации Челябинска. Эту информацию Рудольф Гурцкая 8 октября подтвердил корреспонденту URA.RU.
«Меня представили коллективу. С 7 октября я приступил к своим обязанностям», — сообщил Гурцкая.
До последнего времени Гурцкая работал вице-мэром по капстроительству в Кыштыме. При этом Гурцкая, которого называют одним из самых состоятельных чиновников региона, проживал в Челябинске. Судя по данным сайте мэрии Кыштыма, должность вице-мэра по капстроительству в настоящее время вакантна.
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