Брат певицы Дианы Гурцкая возглавил управление капстроительства мэрии Челябинска

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Рудольф Гурцкая получил должность в мэрии Челябинска Фото:

Двоюродный брат певицы Дианы Гурцкая Рудольф возглавил управление капстроительства администрации Челябинска. Эту информацию Рудольф Гурцкая 8 октября подтвердил корреспонденту URA.RU.

«Меня представили коллективу. С 7 октября я приступил к своим обязанностям», — сообщил Гурцкая.

До последнего времени Гурцкая работал вице-мэром по капстроительству в Кыштыме. При этом Гурцкая, которого называют одним из самых состоятельных чиновников региона, проживал в Челябинске. Судя по данным сайте мэрии Кыштыма, должность вице-мэра по капстроительству в настоящее время вакантна.

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Двоюродный брат певицы Дианы Гурцкая Рудольф возглавил управление капстроительства администрации Челябинска. Эту информацию Рудольф Гурцкая 8 октября подтвердил корреспонденту URA.RU. «Меня представили коллективу. С 7 октября я приступил к своим обязанностям», — сообщил Гурцкая. До последнего времени Гурцкая работал вице-мэром по капстроительству в Кыштыме. При этом Гурцкая, которого называют одним из самых состоятельных чиновников региона, проживал в Челябинске. Судя по данным сайте мэрии Кыштыма, должность вице-мэра по капстроительству в настоящее время вакантна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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