Суд отказался отменять обвинительный вердикт против Трампа

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Нью-Йорский суд отказался отменить обвинительный приговор против Трампа по делу о подлоге документов
Нью-Йорский суд отказался отменить обвинительный приговор против Трампа по делу о подлоге документов Фото:
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Дело экс-президента США Дональда Трампа

Суд в Нью-Йорке не стал отменять обвинительный приговор присяжных против избранного президента США Дональда Трампа, говорится в решении суда. Трамп проходит по делу о фальсификации документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс, с ней же политику приписывают связь. 

«Ходатайство ответчика об отмене обвинительного заключения и отмене вердикта присяжных отклонено», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. 

В суде также указали, что, даже при возможности рассмотрения вопроса о президентском иммунитете, все представленные доказательства свидетельствуют о сугубо личных действиях Трампа по делу о подлоге документов. Это не создает угрозы вмешательства в полномочия исполнительной власти.

Такое мнение суд выразил в ответ на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть допущены к рассмотрению из-за их попадания под президентский иммунитет. В суде пришли к выводу, что, даже если была допущена ошибка при представлении спорных доказательств, она была незначительной из-за неоспоримых свидетельств вины избранного президента США. Отмечается, что новая дата для вынесения приговора не была назначена.

Прокуратура Нью-Йорка настаивала на продолжении судебного процесса против политика, несмотря на вероятность того, что обвинительное решение может не быть вынесено в течение его президентского срока. Адвокаты Дональда Трампа стремятся предотвратить вынесение приговора в рамках дела о фальсификации документов Trump Organization. Также защита требует от суда остановить уголовное преследование Трампа, несмотря на обвинительный приговор присяжных. Защита аргументирует это тем, что конституция США ограничивает возможности прокуроров в возбуждении уголовных дел против действующего президента.

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Суд в Нью-Йорке не стал отменять обвинительный приговор присяжных против избранного президента США Дональда Трампа, говорится в решении суда. Трамп проходит по делу о фальсификации документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс, с ней же политику приписывают связь.  «Ходатайство ответчика об отмене обвинительного заключения и отмене вердикта присяжных отклонено», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.  В суде также указали, что, даже при возможности рассмотрения вопроса о президентском иммунитете, все представленные доказательства свидетельствуют о сугубо личных действиях Трампа по делу о подлоге документов. Это не создает угрозы вмешательства в полномочия исполнительной власти. Такое мнение суд выразил в ответ на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть допущены к рассмотрению из-за их попадания под президентский иммунитет. В суде пришли к выводу, что, даже если была допущена ошибка при представлении спорных доказательств, она была незначительной из-за неоспоримых свидетельств вины избранного президента США. Отмечается, что новая дата для вынесения приговора не была назначена. Прокуратура Нью-Йорка настаивала на продолжении судебного процесса против политика, несмотря на вероятность того, что обвинительное решение может не быть вынесено в течение его президентского срока. Адвокаты Дональда Трампа стремятся предотвратить вынесение приговора в рамках дела о фальсификации документов Trump Organization. Также защита требует от суда остановить уголовное преследование Трампа, несмотря на обвинительный приговор присяжных. Защита аргументирует это тем, что конституция США ограничивает возможности прокуроров в возбуждении уголовных дел против действующего президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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