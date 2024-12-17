Сенатор Косачев пообещал наказать виновных в убийстве генерала Кириллова

Убийцы начальника войск РХБЗ Минобороны России Игоря Кириллова и его помощника будут наказаны, пощады не будет. Об этом заявил сенатор Совфеда Константин Косачев.
«Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — написал сенатор в Telegram. Он признался, что потрясен случившимся и выразил соболезнование семьям погибших.
Генерал Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря при взрыве на Рязанском проспекте. По предварительной версии СК, взрывчатка была заложена в самокат у подъезда.
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