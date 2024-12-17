Сенатор Косачев пообещал наказать виновных в убийстве генерала Кириллова

Сенатор Косачев: убийцы генерала Кириллова будут наказаны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Константин Косачев выразил соболезнования
Сенатор Константин Косачев выразил соболезнования Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Убийцы начальника войск РХБЗ Минобороны России Игоря Кириллова и его помощника будут наказаны, пощады не будет. Об этом заявил сенатор Совфеда Константин Косачев. 

«Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — написал сенатор в Telegram. Он признался, что потрясен случившимся и выразил соболезнование семьям погибших. 

Генерал Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря при взрыве на Рязанском проспекте. По предварительной версии СК, взрывчатка была заложена в самокат у подъезда. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Убийцы начальника войск РХБЗ Минобороны России Игоря Кириллова и его помощника будут наказаны, пощады не будет. Об этом заявил сенатор Совфеда Константин Косачев.  «Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — написал сенатор в Telegram. Он признался, что потрясен случившимся и выразил соболезнование семьям погибших.  Генерал Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря при взрыве на Рязанском проспекте. По предварительной версии СК, взрывчатка была заложена в самокат у подъезда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...