16 декабря 2024

Пермские службы, отвечающие за работу с подростками, ждет проверка после инцидента в Гамово

Прокуратура устроит проверку пермских служб, отвечающих за работу с подростками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела Фото:

Прокуратура проверит деятельность органов и учреждений профилактики, отвечающих за работу с подростками. Это связано с инцидентом в селе Гамово, где 17-летний юноша выбросил из окна дома свою несовершеннолетнюю подругу. Информация размещена в telegram-канале ведомства.

«Прокуратура проверит, как была организована профилактическая работы с семьями подростков, а также проведет мероприятия, направленные на установление причин и условий произошедшего. Проверка коснется органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — поясняет пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Также в ведомстве взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Прикамью по факту произошедшего. URA.RU писало, что юную пермячку вытолкнул из окна квартиры парень, с которым она встречалась. После этого юноша покончил с собой. Девушка получила серьезные травмы, сейчас за ее жизнь борются врачи. Бабушка пострадавшей, а также соседи по дому подробно рассказали о девушке, ее парне, а также о том, какие между ними были отношения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура проверит деятельность органов и учреждений профилактики, отвечающих за работу с подростками. Это связано с инцидентом в селе Гамово, где 17-летний юноша выбросил из окна дома свою несовершеннолетнюю подругу. Информация размещена в telegram-канале ведомства. «Прокуратура проверит, как была организована профилактическая работы с семьями подростков, а также проведет мероприятия, направленные на установление причин и условий произошедшего. Проверка коснется органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — поясняет пресс-служба прокуратуры Прикамья. Также в ведомстве взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Прикамью по факту произошедшего. URA.RU писало, что юную пермячку вытолкнул из окна квартиры парень, с которым она встречалась. После этого юноша покончил с собой. Девушка получила серьезные травмы, сейчас за ее жизнь борются врачи. Бабушка пострадавшей, а также соседи по дому подробно рассказали о девушке, ее парне, а также о том, какие между ними были отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...