Пермские службы, отвечающие за работу с подростками, ждет проверка после инцидента в Гамово

Прокуратура проверит деятельность органов и учреждений профилактики, отвечающих за работу с подростками. Это связано с инцидентом в селе Гамово, где 17-летний юноша выбросил из окна дома свою несовершеннолетнюю подругу. Информация размещена в telegram-канале ведомства.
«Прокуратура проверит, как была организована профилактическая работы с семьями подростков, а также проведет мероприятия, направленные на установление причин и условий произошедшего. Проверка коснется органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — поясняет пресс-служба прокуратуры Прикамья.
Также в ведомстве взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Прикамью по факту произошедшего. URA.RU писало, что юную пермячку вытолкнул из окна квартиры парень, с которым она встречалась. После этого юноша покончил с собой. Девушка получила серьезные травмы, сейчас за ее жизнь борются врачи. Бабушка пострадавшей, а также соседи по дому подробно рассказали о девушке, ее парне, а также о том, какие между ними были отношения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!