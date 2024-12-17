Экс-замминистра Иванов отправлял похищенные средства на счета родителей и жен

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов распределял похищенные средства между счетами родителей, бывшей и нынешней жен. Детали уголовного дела сообщили РИА Новости.
«Экс-замминистра Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей, бывшей и нынешней жен», — указано в документах дела. Они есть в распоряжении РИА Новости.
В ноябре следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против Иванова. Он обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей. В ноябре следствие ужесточило обвинение, сообщив, что экс-замминистра действовал в составе преступной группы.
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