Экс-замминистра Иванов отправлял похищенные средства на счета родителей и жен

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Тимур Иванов проходит по крупному делу о коррупции
Тимур Иванов проходит по крупному делу о коррупции Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов распределял похищенные средства между счетами родителей, бывшей и нынешней жен. Детали уголовного дела сообщили РИА Новости. 

«Экс-замминистра Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей, бывшей и нынешней жен», — указано в документах дела. Они есть в распоряжении РИА Новости. 

В ноябре следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против Иванова. Он обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей. В ноябре следствие ужесточило обвинение, сообщив, что экс-замминистра действовал в составе преступной группы.

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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов распределял похищенные средства между счетами родителей, бывшей и нынешней жен. Детали уголовного дела сообщили РИА Новости.  «Экс-замминистра Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей, бывшей и нынешней жен», — указано в документах дела. Они есть в распоряжении РИА Новости.  В ноябре следственные органы завершили расследование второго уголовного дела против Иванова. Он обвиняется в растрате 3,2 млрд рублей. В ноябре следствие ужесточило обвинение, сообщив, что экс-замминистра действовал в составе преступной группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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