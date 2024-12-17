Медведев объявил месть Украине после убийства генерала Кириллова

Медведев: убийство генерала Кириллова стало агонией бандеровского режима
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Дмитрий Медведев пообещал, что виновные в теракте будут наказаны
Дмитрий Медведев пообещал, что виновные в теракте будут наказаны Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Убийство начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил России Игоря Кириллова в Москве — это «агония бандеровского режима». Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал утренний теракт в Москве, пообещав возмездие военному и политическому руководству Украины.

«Теракт против Кириллова — это агония бандеровского режима. <...> [Но] попытки запугать народ России, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены», — написал Медведев в телеграмме соболезнований родным и близким Кириллова. Его текст приводит секретариат зампреда Совбеза. Он также выразил соболезнования близким, а самого генерала назвал настоящим патриотом, который был предан долгу и присяге. 

Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве рано утром 17 декабря. Возбуждено дело по статьям теракт, убийство и хранение взрывчатки. У СК есть три версии, как генерала могли убить

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Убийство начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил России Игоря Кириллова в Москве — это «агония бандеровского режима». Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал утренний теракт в Москве, пообещав возмездие военному и политическому руководству Украины. «Теракт против Кириллова — это агония бандеровского режима. <...> [Но] попытки запугать народ России, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены», — написал Медведев в телеграмме соболезнований родным и близким Кириллова. Его текст приводит секретариат зампреда Совбеза. Он также выразил соболезнования близким, а самого генерала назвал настоящим патриотом, который был предан долгу и присяге.  Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве рано утром 17 декабря. Возбуждено дело по статьям теракт, убийство и хранение взрывчатки. У СК есть три версии, как генерала могли убить
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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