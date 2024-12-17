ВС РФ освободили населенный пункт, в котором заперли 200 солдат ВСУ: карта СВО на 17 декабря

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением начать подготовку к подписанию мирного соглашения с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп указал на наличие признаков со стороны Украины, свидетельствующих о желании положить конец продолжительному конфликту. Кроме того, согласно сообщению Министерства обороны России, российские военные освободили село Анновка, где ранее были заблокированы 200 солдат ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации на 17 декабря — в материале URA.RU.
Трамп призвал Зеленского готовиться к подписанию мира с Путиным
В ходе интервью телеканалу Fox News Трамп обратился к президенту Украины с призывом подготовиться к заключению мирного договора с Путиным. Американский лидер указал на полученные от Киева сигналы о стремлении к завершению военного противостояния. Трамп выразил намерение связаться с президентом России для обсуждения путей мирного разрешения ситуации.
Запорожское и часовоярское направления
В районе линии боевого столкновения не произошло значительных изменений. Продолжаются боестолкновения с применением оружия дальнего действия. На часовоярском направлении боевые действия в зоне, прилегающей к огнеупорному заводу, не прекращаются, передает telegram-канал
Донецкое направление
На Великоновоселовском направлении продолжается активное противостояние в районе поселка Новый Комар. Российские военные силы осуществляют активные наступательные операции, на что ВСУ отвечают контратаками. К югу и юго-западу от этого района войска РФ усиливают давление на украинские оборонительные позиции, фиксируются новые продвижения. Также, по сообщению Минобороны, российские войска успешно завершили операцию по освобождению населенного пункта Анновка. Ранее российские бойцы заблокировали в селе 200 украинских военных.
Курская область
Вооруженные силы РФ продолжают наступление на позиции ВСУ. Несмотря на активное сопротивление со стороны украинских войск, отмечены прогресс в нескольких направлениях.
Кураховское направление
На Кураховском направлении российские войска вытеснили противника из многоэтажных зданий до улицы Мечникова. Операции продолжаются с целью овладения населенным пунктом Дачное и промышленной зоной Курахово, сообщает военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале «Военкор Котенок». На юге достигнуты значительные успехи в районе реки Сухие Ялы, особенно — захват Зеленовки.
Также Константинопольское перешло под контроль Вооруженных сил РФ, включая участок территории вдоль левого берега реки Сухие Ялы между населенными пунктами Трудовое и Сухие Ялы. Российские войска взяли под контроль оба крупных опорных пункта ВСУ, расположенные к югу и северу от Успеновки.
Луганское направление
Вооруженные силы РФ расширили свой контроль в юго-западном направлении от Кременной, сообщает военный эксперт, подполковником ЛНР в отставке Андрей Марочко, По его словам, противник понес значительные потери: до одной роты личного состава и более десяти единиц разнообразной бронетехники.
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