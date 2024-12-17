Курганская семья завалила мошенников деньгами, после разговора с незнакомкой

Мошенница уговорила курганскую семью перевести миллионы на «безопасный счет»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело завели по факту мошенничества
Уголовное дело завели по факту мошенничества Фото:

Семейная пара из Юргамышского округа (Курганская область) отдала мошенникам свыше двух миллионов рублей. Они даже продали свою машину, чтобы побольше денег перечислить незнакомым людям. А началось все со звонка по телефону, когда девушка предложила 54-летнему мужчине оформить пластиковый полис ОМС. Об этом сообщили представители МВД России в регионе.

«Семейная пара из Юргамышского округа за несколько дней в общей сложности лишилась более двух миллионов рублей. Миллион они сняли со своего счета, продали машину и еще взяли кредит, чтобы отдать деньги мошенникам», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале полиции.

Уточняется, что мужчина после звонка незнакомки заподозрил неладное и отправился в банк, чтобы снять свои деньги со счета. Однако в это время его жена успела по телефону сообщить мошеннице коды из СМС. В течение нескольких дней супруги по просьбам аферистов, которые обещали обезопасить их средства, четко выполняли инструкции мошенников и переводили деньги на «безопасный счет».

Таким образом они потеряли свои и кредитные деньги, а также лишились автомобиля, отметили в полиции. Только после этого, они решили обратиться к правоохранителям, которые завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Семейная пара из Юргамышского округа (Курганская область) отдала мошенникам свыше двух миллионов рублей. Они даже продали свою машину, чтобы побольше денег перечислить незнакомым людям. А началось все со звонка по телефону, когда девушка предложила 54-летнему мужчине оформить пластиковый полис ОМС. Об этом сообщили представители МВД России в регионе. «Семейная пара из Юргамышского округа за несколько дней в общей сложности лишилась более двух миллионов рублей. Миллион они сняли со своего счета, продали машину и еще взяли кредит, чтобы отдать деньги мошенникам», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале полиции. Уточняется, что мужчина после звонка незнакомки заподозрил неладное и отправился в банк, чтобы снять свои деньги со счета. Однако в это время его жена успела по телефону сообщить мошеннице коды из СМС. В течение нескольких дней супруги по просьбам аферистов, которые обещали обезопасить их средства, четко выполняли инструкции мошенников и переводили деньги на «безопасный счет». Таким образом они потеряли свои и кредитные деньги, а также лишились автомобиля, отметили в полиции. Только после этого, они решили обратиться к правоохранителям, которые завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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