Экс-министр и бывший силовик: известные пермяки, уехавшие на СВО на фоне скандалов

Пермяки уехали на СВО на фоне скандалов и уголовных дел

27 ноября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Бывший глава краевого УКСа Дмитрий Левинский после приговора подписал контракт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В 2024 бывший руководитель Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский решил подписать контракт и уехать на спецоперацию. Экс-чиновник, осужденный по ряду громких уголовных дел и приговоренный к девяти годам колонии, на фронте был ранен и попал в госпиталь. URA.RU вспомнило, кто еще из пермяков, оказавшихся в центре громких скандалов, попал на СВО. Новость по теме Высокопоставленный сотрудник пермского ГУФСИН просится на СВО вместо ареста Левинского осудили за мошенничество в особо крупном размере, получение взятки и злоупотребление полномочиями. URA.RU подробно освещало судебные разбирательства, главным фигурантом которых стал бывший глава подведомственного минстроительства Пермского края учреждения. В середине апреля скандальный экс-чиновник подписал контракт с Минобороны РФ, но уже в мае стало известно, что он получил ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО и оказался в госпитале. Бывший заместитель начальника ИК №37 (Чусовской округ) Андрей Шварев пытался скрыться в зоне проведения спецоперации от уголовного дела. Руководство ИК-37 оказалось в центре громкого скандала в августе 2023 года. Швареву вменялось превышение должностных полномочий, но уже в сентябре того же года он стал штурмовиком в зоне СВО и даже был представлен к госнаграде. Однако избежать уголовного преследования Швареву не удалось. Дело в отношении экс-сотрудника ГУФСИН по Пермскому краю сейчас рассматривает Чусовской городской суд. Экс-глава Чайковского Алексей Третьяков хоть и был осужден по уголовной статье, но история его участия в СВО никак с уголовным прошлым не связана. Бывший чиновник находился на фронте в составе батальона «Ахмат» всего несколько дней — в конце сентября 2023 года он оказался в плену. Вскоре появилось его интервью, где он подробно рассказал о том, что попал в плен ночью во время выполнения боевого задания. На спецоперацию отправился и бывший худрук Чайковского театра драмы и комедии Александр Борисов. В апреле 2023 года Борисов обвинил своих коллег в том, что они устроили саботаж и не захотели ставить спектакль по произведениям Дмитрия Стешина и Захара Прилепина. После скандала худрука был уволен из театра и вскоре подписал контракт с Минобороны РФ. Почти год спустя стало известно, что Борисов получил ранение в зоне СВО, но восстановился и решил вновь отправиться на фронт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 бывший руководитель Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский решил подписать контракт и уехать на спецоперацию. Экс-чиновник, осужденный по ряду громких уголовных дел и приговоренный к девяти годам колонии, на фронте был ранен и попал в госпиталь. URA.RU вспомнило, кто еще из пермяков, оказавшихся в центре громких скандалов, попал на СВО. Левинского осудили за мошенничество в особо крупном размере, получение взятки и злоупотребление полномочиями. URA.RU подробно освещало судебные разбирательства, главным фигурантом которых стал бывший глава подведомственного минстроительства Пермского края учреждения. В середине апреля скандальный экс-чиновник подписал контракт с Минобороны РФ, но уже в мае стало известно, что он получил ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО и оказался в госпитале. Бывший заместитель начальника ИК №37 (Чусовской округ) Андрей Шварев пытался скрыться в зоне проведения спецоперации от уголовного дела. Руководство ИК-37 оказалось в центре громкого скандала в августе 2023 года. Швареву вменялось превышение должностных полномочий, но уже в сентябре того же года он стал штурмовиком в зоне СВО и даже был представлен к госнаграде. Однако избежать уголовного преследования Швареву не удалось. Дело в отношении экс-сотрудника ГУФСИН по Пермскому краю сейчас рассматривает Чусовской городской суд. Экс-глава Чайковского Алексей Третьяков хоть и был осужден по уголовной статье, но история его участия в СВО никак с уголовным прошлым не связана. Бывший чиновник находился на фронте в составе батальона «Ахмат» всего несколько дней — в конце сентября 2023 года он оказался в плену. Вскоре появилось его интервью, где он подробно рассказал о том, что попал в плен ночью во время выполнения боевого задания. На спецоперацию отправился и бывший худрук Чайковского театра драмы и комедии Александр Борисов. В апреле 2023 года Борисов обвинил своих коллег в том, что они устроили саботаж и не захотели ставить спектакль по произведениям Дмитрия Стешина и Захара Прилепина. После скандала худрука был уволен из театра и вскоре подписал контракт с Минобороны РФ. Почти год спустя стало известно, что Борисов получил ранение в зоне СВО, но восстановился и решил вновь отправиться на фронт.