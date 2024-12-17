17 декабря 2024

Россиянам начнут продавать льготные авиабилеты онлайн

«Известия»: с 1 января субсидируемые авиабилеты начнут продавать онлайн
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Для части россиян в 2025 году станут доступны субсидируемые авиабилеты Фото:

С 1 января по 1 июля 2025 года в России будет проведен эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В рамках эксперимента будут продаваться билеты по специальным тарифам для определенных категорий граждан, включая молодых людей до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи. Особое внимание уделят жителям Дальневосточного федерального округа и Калининградской области», — пишут «Известия».

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По сведения издания, для этого планируется обеспечить взаимодействие информационной системы «Портал субсидируемых перевозок», системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования. Власти намерены создать специальный цифровой сервис, который будет проверять права пассажиров в режиме реального времени, что значительно упростит процесс покупки билетов для льготных категорий граждан.

Как сообщало URA.RU ранее, о начале продаж субсидированных билетов на рейсы следующего года объявила авиакомпания «Аэрофлот». В рамках программы стали доступны льготные перелеты на дальневосточные маршруты, включая рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ в Москву и обратно. Также предусмотрены субсидируемые перелеты между Красноярском и Хабаровском и Благовещенском.

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С 1 января по 1 июля 2025 года в России будет проведен эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «В рамках эксперимента будут продаваться билеты по специальным тарифам для определенных категорий граждан, включая молодых людей до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи. Особое внимание уделят жителям Дальневосточного федерального округа и Калининградской области», — пишут «Известия». По сведения издания, для этого планируется обеспечить взаимодействие информационной системы «Портал субсидируемых перевозок», системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования. Власти намерены создать специальный цифровой сервис, который будет проверять права пассажиров в режиме реального времени, что значительно упростит процесс покупки билетов для льготных категорий граждан. Как сообщало URA.RU ранее, о начале продаж субсидированных билетов на рейсы следующего года объявила авиакомпания «Аэрофлот». В рамках программы стали доступны льготные перелеты на дальневосточные маршруты, включая рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ в Москву и обратно. Также предусмотрены субсидируемые перелеты между Красноярском и Хабаровском и Благовещенском.
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Ссылки по теме
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