Россиянам начнут продавать льготные авиабилеты онлайн

«Известия»: с 1 января субсидируемые авиабилеты начнут продавать онлайн

18 декабря 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Для части россиян в 2025 году станут доступны субсидируемые авиабилеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 1 января по 1 июля 2025 года в России будет проведен эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «В рамках эксперимента будут продаваться билеты по специальным тарифам для определенных категорий граждан, включая молодых людей до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи. Особое внимание уделят жителям Дальневосточного федерального округа и Калининградской области», — пишут «Известия». Новость по теме Многодетные семьи смогут покупать билеты на самолет дешевле По сведения издания, для этого планируется обеспечить взаимодействие информационной системы «Портал субсидируемых перевозок», системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования. Власти намерены создать специальный цифровой сервис, который будет проверять права пассажиров в режиме реального времени, что значительно упростит процесс покупки билетов для льготных категорий граждан. Как сообщало URA.RU ранее, о начале продаж субсидированных билетов на рейсы следующего года объявила авиакомпания «Аэрофлот». В рамках программы стали доступны льготные перелеты на дальневосточные маршруты, включая рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ в Москву и обратно. Также предусмотрены субсидируемые перелеты между Красноярском и Хабаровском и Благовещенском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 января по 1 июля 2025 года в России будет проведен эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «В рамках эксперимента будут продаваться билеты по специальным тарифам для определенных категорий граждан, включая молодых людей до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи. Особое внимание уделят жителям Дальневосточного федерального округа и Калининградской области», — пишут «Известия». По сведения издания, для этого планируется обеспечить взаимодействие информационной системы «Портал субсидируемых перевозок», системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования. Власти намерены создать специальный цифровой сервис, который будет проверять права пассажиров в режиме реального времени, что значительно упростит процесс покупки билетов для льготных категорий граждан. Как сообщало URA.RU ранее, о начале продаж субсидированных билетов на рейсы следующего года объявила авиакомпания «Аэрофлот». В рамках программы стали доступны льготные перелеты на дальневосточные маршруты, включая рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ в Москву и обратно. Также предусмотрены субсидируемые перелеты между Красноярском и Хабаровском и Благовещенском.