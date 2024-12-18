Задержаны подозреваемые в убийстве генерала Игоря Кириллова

Два человека, подозреваемые по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, задержаны. Об этом сообщает источник «Известий».
«Задержаны двое подозреваемых по делу начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов, а так же его помощник скончались в результате взрыва, произошедшего 17 декабря в Москве. По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно. Следствие рассматривает несколько гипотез о том, каким образом преступники могли осуществлять слежку за генералом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.