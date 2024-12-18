Задержаны подозреваемые в убийстве генерала Игоря Кириллова

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Задержаны двое подозреваемых по делу генерал-лейтенанта Игоря Кириллова
Задержаны двое подозреваемых по делу генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Два человека, подозреваемые по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, задержаны. Об этом сообщает источник «Известий».

«Задержаны двое подозреваемых по делу начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. 

Генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов, а так же его помощник скончались в результате взрыва, произошедшего 17 декабря в Москве. По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно. Следствие рассматривает несколько гипотез о том, каким образом преступники могли осуществлять слежку за генералом.

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Два человека, подозреваемые по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, задержаны. Об этом сообщает источник «Известий». «Задержаны двое подозреваемых по делу начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.  Генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов, а так же его помощник скончались в результате взрыва, произошедшего 17 декабря в Москве. По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно. Следствие рассматривает несколько гипотез о том, каким образом преступники могли осуществлять слежку за генералом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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