Скандальный экс-глава свердловского онкоцентра нашел новую работу

Экс-глава свердловского онкоцентра Мейлах возглавил диспансер в Саратове

18 декабря 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Борис Мейлах (слева) за полгода сменил не одно место Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах возглавил онкологический диспансер в Саратове. Эту информацию URA.RU подтвердили в самом учреждении. «Борис Львович работает в должности и. о. главного врача с 16 декабря. Информации о том, будет ли он оперировать сам, нет», — кратко ответили в саратовском диспансере. До этого Мейлах протрудился замом главврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Там он проработал рекордно недолго — не более месяца. По неподтвержденной информации, причиной ухода стали разногласия с руководством по поводу реорганизации старейшей клиники — а именно отделения гнойной хирургии, которое решил упразднить хирург. Еще ранее переезду Мейлаха в Питер предшествовал мощный скандал в Свердловской области. В мае 2024-го коллектив областного онкоцентра написал обращения на имя федеральных и региональных властей. Медики заявили о недоверии Мейлаху и потребовали его отставки. Главврача обвинили в погоне за прибылью в ущерб качеству медицинских услуг, а также в хамском обращении с подчиненными. После вспыхнувшего бунта Мейлах был уволен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах возглавил онкологический диспансер в Саратове. Эту информацию URA.RU подтвердили в самом учреждении. «Борис Львович работает в должности и. о. главного врача с 16 декабря. Информации о том, будет ли он оперировать сам, нет», — кратко ответили в саратовском диспансере. До этого Мейлах протрудился замом главврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Там он проработал рекордно недолго — не более месяца. По неподтвержденной информации, причиной ухода стали разногласия с руководством по поводу реорганизации старейшей клиники — а именно отделения гнойной хирургии, которое решил упразднить хирург. Еще ранее переезду Мейлаха в Питер предшествовал мощный скандал в Свердловской области. В мае 2024-го коллектив областного онкоцентра написал обращения на имя федеральных и региональных властей. Медики заявили о недоверии Мейлаху и потребовали его отставки. Главврача обвинили в погоне за прибылью в ущерб качеству медицинских услуг, а также в хамском обращении с подчиненными. После вспыхнувшего бунта Мейлах был уволен.