Скандальный экс-глава свердловского онкоцентра нашел новую работу

Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах возглавил онкологический диспансер в Саратове. Эту информацию URA.RU подтвердили в самом учреждении.
«Борис Львович работает в должности и. о. главного врача с 16 декабря. Информации о том, будет ли он оперировать сам, нет», — кратко ответили в саратовском диспансере.
До этого Мейлах протрудился замом главврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Там он проработал рекордно недолго — не более месяца. По неподтвержденной информации, причиной ухода стали разногласия с руководством по поводу реорганизации старейшей клиники — а именно отделения гнойной хирургии, которое решил упразднить хирург.
Еще ранее переезду Мейлаха в Питер предшествовал мощный скандал в Свердловской области. В мае 2024-го коллектив областного онкоцентра написал обращения на имя федеральных и региональных властей. Медики заявили о недоверии Мейлаху и потребовали его отставки. Главврача обвинили в погоне за прибылью в ущерб качеству медицинских услуг, а также в хамском обращении с подчиненными. После вспыхнувшего бунта Мейлах был уволен.
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