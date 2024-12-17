17 декабря 2024

Скандальный экс-глава свердловского онкоцентра нашел новую работу

Экс-глава свердловского онкоцентра Мейлах возглавил диспансер в Саратове
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, карапетян армен, орлов алексей, карлов андрей, мерзлякова татьяна, мейлах борис
Борис Мейлах (слева) за полгода сменил не одно место Фото:

Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах возглавил онкологический диспансер в Саратове. Эту информацию URA.RU подтвердили в самом учреждении.

«Борис Львович работает в должности и. о. главного врача с 16 декабря. Информации о том, будет ли он оперировать сам, нет», — кратко ответили в саратовском диспансере.

До этого Мейлах протрудился замом главврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Там он проработал рекордно недолго — не более месяца. По неподтвержденной информации, причиной ухода стали разногласия с руководством по поводу реорганизации старейшей клиники — а именно отделения гнойной хирургии, которое решил упразднить хирург.

Еще ранее переезду Мейлаха в Питер предшествовал мощный скандал в Свердловской области. В мае 2024-го коллектив областного онкоцентра написал обращения на имя федеральных и региональных властей. Медики заявили о недоверии Мейлаху и потребовали его отставки. Главврача обвинили в погоне за прибылью в ущерб качеству медицинских услуг, а также в хамском обращении с подчиненными. После вспыхнувшего бунта Мейлах был уволен.

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Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах возглавил онкологический диспансер в Саратове. Эту информацию URA.RU подтвердили в самом учреждении. «Борис Львович работает в должности и. о. главного врача с 16 декабря. Информации о том, будет ли он оперировать сам, нет», — кратко ответили в саратовском диспансере. До этого Мейлах протрудился замом главврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге. Там он проработал рекордно недолго — не более месяца. По неподтвержденной информации, причиной ухода стали разногласия с руководством по поводу реорганизации старейшей клиники — а именно отделения гнойной хирургии, которое решил упразднить хирург. Еще ранее переезду Мейлаха в Питер предшествовал мощный скандал в Свердловской области. В мае 2024-го коллектив областного онкоцентра написал обращения на имя федеральных и региональных властей. Медики заявили о недоверии Мейлаху и потребовали его отставки. Главврача обвинили в погоне за прибылью в ущерб качеству медицинских услуг, а также в хамском обращении с подчиненными. После вспыхнувшего бунта Мейлах был уволен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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