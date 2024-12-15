Скандальный экс-глава свердловского онкоцентра лишился работы в Питере

Экс-глава свердловского онкоцентра Мейлах уволился из Александровской больницы

16 декабря 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Борису Мейлаху предстоит найти новую работу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, уволенный губернатором Евгением Куйвашевым после бунта коллектива в учреждении, лишился и своей новой работы в Санкт-Петербурге. Причиной якобы стала неуемная реорганизация в старейшем стационаре города — Александровской больнице, сообщил URA.RU инсайдер. «Говорят, Мейлах слишком резво подошел к началу своей работы и взялся за реорганизацию весьма оригинально. Например, закрыл отделение гнойной хирургии, чем донельзя удивил главного врача. Его попросили на выход, хотя на сайте учреждения он еще значится и. о. замглавного врача по хирургической помощи», — рассказал собеседник агентства. То, что Мейлах больше у них не работает, подтвердил агентству и один из сотрудников петербургской больницы. О том, что Борис Мейлах устроился работать в Александровскую больницу, стало известно в начале декабря. Этому предшествовал мощный скандал в Екатеринбурге: персонал свердловского онкодиспансера написал обращения на имя региональных и федеральных властей, в которых заявил о недоверии к тогдашнему главврачу. Мейхала обвинили в погоне за прибылью в ущерб качеству медицинских услуг, а также в недопустимо хамском отношении к подчиненным. Вскоре после бунта он был снят с должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, уволенный губернатором Евгением Куйвашевым после бунта коллектива в учреждении, лишился и своей новой работы в Санкт-Петербурге. Причиной якобы стала неуемная реорганизация в старейшем стационаре города — Александровской больнице, сообщил URA.RU инсайдер. «Говорят, Мейлах слишком резво подошел к началу своей работы и взялся за реорганизацию весьма оригинально. Например, закрыл отделение гнойной хирургии, чем донельзя удивил главного врача. Его попросили на выход, хотя на сайте учреждения он еще значится и. о. замглавного врача по хирургической помощи», — рассказал собеседник агентства. То, что Мейлах больше у них не работает, подтвердил агентству и один из сотрудников петербургской больницы. О том, что Борис Мейлах устроился работать в Александровскую больницу, стало известно в начале декабря. Этому предшествовал мощный скандал в Екатеринбурге: персонал свердловского онкодиспансера написал обращения на имя региональных и федеральных властей, в которых заявил о недоверии к тогдашнему главврачу. Мейхала обвинили в погоне за прибылью в ущерб качеству медицинских услуг, а также в недопустимо хамском отношении к подчиненным. Вскоре после бунта он был снят с должности.