«Был обезвожен»: медиков винят в смерти «охранника Сталина»

Свердловские следователи возбудили дело после смерти Жоржа Токарева

18 декабря 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Уголовное дело якобы возбудили еще при жизни Жоржа Токарева Фото: Илья Московец © URA.RU По факту неоказания медицинской помощи ветерану Кремлевского полка Жоржу Токареву, охранявшему лидера СССР Иосифа Сталина в 1940-е годы, возбудили уголовное дело. При этом оно может быть переквалифицировано, сообщил URA.RU юрист Алексей Остапов, который вместе с журналистом агентства был на церемонии прощания с Токаревым в крематории на Сибирском тракте. Осенью Токарев сломал шейку бедра в санатории «Чусовское озеро», ему провели операцию. «На назначенную дату выписки зять Токарева заказал его перевозку, но ему сказали, что ветерану резко стало плохо — он попал в реанимацию, где провел около полутора недель. <…> Родственников пустили к пенсионеру уже в другом отделении, а на его теле увидели дичайшие пролежни, он был обезвожен», — рассказал Остапов, пояснив, что к ветерану пустили родных только после его перевода в другое отделение. До этого медики заявляли о «бодром и веселом» настроении Токарева и якобы запрещали пройти в палату «под предлогом карантина». Токарев умер 12 декабря, но еще за несколько дней до этого он пытался разминать в руках массажный мячик. «Он боролся до последнего», — сказал юрист. По его словам, сейчас расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному), при этом, как он считает, дело могут переквалифицировать на ч.2 — смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью. Дело возбудили якобы еще при жизни Токарева. В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. Прощание с ветераном прошло 18 декабря на Сибирском тракте. Где родился и служил знаменитый свердловчанин, кто дал ему редкое имя, и как он стерег покой партийного вождя, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По факту неоказания медицинской помощи ветерану Кремлевского полка Жоржу Токареву, охранявшему лидера СССР Иосифа Сталина в 1940-е годы, возбудили уголовное дело. При этом оно может быть переквалифицировано, сообщил URA.RU юрист Алексей Остапов, который вместе с журналистом агентства был на церемонии прощания с Токаревым в крематории на Сибирском тракте. Осенью Токарев сломал шейку бедра в санатории «Чусовское озеро», ему провели операцию. «На назначенную дату выписки зять Токарева заказал его перевозку, но ему сказали, что ветерану резко стало плохо — он попал в реанимацию, где провел около полутора недель. <…> Родственников пустили к пенсионеру уже в другом отделении, а на его теле увидели дичайшие пролежни, он был обезвожен», — рассказал Остапов, пояснив, что к ветерану пустили родных только после его перевода в другое отделение. До этого медики заявляли о «бодром и веселом» настроении Токарева и якобы запрещали пройти в палату «под предлогом карантина». Токарев умер 12 декабря, но еще за несколько дней до этого он пытался разминать в руках массажный мячик. «Он боролся до последнего», — сказал юрист. По его словам, сейчас расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному), при этом, как он считает, дело могут переквалифицировать на ч.2 — смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью. Дело возбудили якобы еще при жизни Токарева. В пресс-службу свердловского СКР направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. Прощание с ветераном прошло 18 декабря на Сибирском тракте. Где родился и служил знаменитый свердловчанин, кто дал ему редкое имя, и как он стерег покой партийного вождя, — в материале URA.RU.